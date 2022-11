Caos a È Sempre Mezzogiorno, ospite cade a terra: la reazione di Antonella Clerici

Durante la puntata di ieri di È Sempre Mezzogiorno, c'è stato un piccolo inconveniente in studio. Ecco come ha reagito Antonella Clerici e i presenti in studio.

Antonella Clerici è abituata a gestire gli inconvenienti della diretta televisiva. Sin dagli esordi della sua carriera, prima nel mondo del calcio, poi in quello dello spettacolo, ha quasi sempre condotto in questa modalità. Proprio per questo motivo dunque, riesce a padroneggiare eventuali problemi tecnici, incursioni o altro. Il mezzogiorno è ormai quello che la fa sentire più a suo agio, nelle case degli italiani tra cibo e buonumore.

Lei stessa ha affermato che ormai cambiare risulta complicato, e i telespettatori lo apprezzano molto. La semplicità e l'autenticità ripagano sempre e lei piace per il modo in cui si approccia e come presenta ogni dinamica all'affezionato pubblico che la segue. Nella giornata di ieri, si è trovata a dover risolvere un problema che inizialmente, ha generato un pò di caos. Ecco di cosa si tratta e come ha reagito la padrona di casa.

È Sempre Mezzogiorno, la brutta caduta in diretta

Uno dei personaggi che accompagnano Antonella Clerici durante ogni puntata di È Sempre Mezzogiorno, è Alfio, il simpatico boscaiolo che ha il ruolo di intrattenere gli ospiti e aiutare la presentatrice nei vari giochi con i telespettatori da casa. La conduttrice lo ha voluto nel cast da quando è iniziata la trasmissione e insieme, hanno un bel feeling e vanno molto d'accordo. Inoltre, Alfio è molto avvezzo ai travestimenti. Si è addirittura 'travestito' da Lorenzo Biagiarelli quando non si è presentato in studio per le prove di Ballando con le Stelle. Durante la puntata di ieri mattina, si è travestito da ananas gigante.

Lo ha fatto per richiamare i continui consigli dispensati dalla nutrizionista Evelina Flachi che predicano un'alimentazione sana e cibi poveri di grassi e zuccheri. L'ananas appunto, ha proprio il compito di bruciare i grassi e ha voluto dare il suo contributo in merito. Peccato però che nel bel mezzo della diretta, mentre la conduttrice stava per introdurre l'ennesima ricetta del giorno, è cascato per terra. Il tonfo è stato rumoroso e ha generato un pò di spavento. Successivamente, sia la Clerici che i cuochi presenti si sono fiondati su di lui per soccorrerlo e sollevarlo dal pavimento. Dopo tutto è ripreso come prima senza particolari intoppi.

