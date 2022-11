Arianna Montefiori irriconoscibile, l'attrice scoppia in lacrime sui social: "C'è qualcosa che non vi mostro..."

Arianna Montefiori si sfoga con i suoi follower e sui social si mostra in lacrime e senza barriere. L'attrice, che appare sempre sorridente e spensierata, mostra il suo lato più debole e vulnerabile

E' un personaggio molto amato sui social grazie all'allegria e alla spensieratezza che mostra. Tuttavia, come chiunque, anche Arianna Montefiori ha i suoi momenti di debolezza, di tristezza, di stress che la portano alle lacrime. Ed è in uno di questi momenti che ha deciso di condividere con i suoi follower cosa le passa per la testa e cosa le appesantisce il cuore.

Una delle migliori amiche dell'attrice Diana Del Bufalo (ad oggi impegnata nel musical '7 spose per 7 fratelli'), Arianna Montefiori è un'attrice emergente. Tra i ruoli più importanti da lei ricoperti c'è quello di una delle 'veneri' de 'Il Paradiso delle Signore', la serie tv di successo targata Rai Uno. Per un periodo la giovane attrice faceva comparsa fissa in televisione, poco prima dell'inizio de 'La vita in diretta'. Poi il suo personaggio è stato eliminato dalla serie, e da quel momento non si è più vista in tv.

Intanto però Arianna è stata molto indaffarata per questioni personali: nell'ultimo anno, infatti, ha celebrato le nozze con il suo Mattia Briga, rapper della scuola di 'Amici'. Lei e Briga (questo il nome d'arte del cantante) vivono insieme, felici da marito e moglie già da un anno. E la loro quotidianità è scandita da dispetti divertenti, viaggi e i tanti dolci cucinati da Arianna che il marito Mattia assaggia, dandole ogni volta un voto per la pietanza preparata.

Arianna Montefiori sui social: "Mi sono sfogata": ecco il perché delle sue lacrime

"Forse non vi mostro spesso il mio lato più intimo. Eccolo qui. Tragitto casa danza, mi sono affiorate nella testa preoccupazioni, ansie, paure per il mio futuro. Cerco sempre di trasmettervi la parte più solare e allegra di me, ma ogni tanto mi prendono momenti di sconforto e di malinconia". Queste le parole scritte di getto da Arianna Montefiori a corredo della foto in cui appare triste, con gli occhi rossi e gonfi, con il viso solcato dalle lacrime.

"Mi sono sfogata con un bel pianto! Adesso sto meglio! Permettiamoci di liberare le nostre fragilità", conclude.

Dolcissimo il commento di Briga: "Ti puoi sfogare sempre con me, amore mio". E poi quello dell'amica Diana Del Bufalo: "Amore"

