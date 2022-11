Marco Mingardi: "Come spenderò il montepremi di Tu si que vales", la sua scelta lascia senza parole

Tu si que vales: il vincitore di questa edizione è l'imitatore professionista Marco Mingardi, ecco cosa farà con i soldi vinti grazie al talent show.

Il talent show del sabato sera promosso da Maria De Filippi anche quest'anno ha conquistato tutti registrando grandi ascolti in share. Il vincitore è Marco Mingardi, imitatore professionista che ha stregato il pubblico ma soprattutto i giudici. Seduti in poltrona ci sono come sempre Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Gerry Scotty, Maria De Filippi e l'immancabile Sabrina Ferilli. L'attrice romana è espressione della giuria popolare e diverte moltissimo il pubblico.

Proprio Sabrina è protagonista di un siparietto che va avanti da alcuni anni e di cui i telespettatori sono ghiotti. Stiamo ovviamente parlando del suo rapporto con Giovannino, folletto in rosso che continua a disturbarla ad ogni puntata con scherzi davvero unici. Lo show ideato dalla De Filippi è adatto a piccoli e grandi ma scopriamo in che modo il vincitore spenderà i suoi 100 mila euro.

Tu si que vales: la prima cosa che farà Marco Mingardi con i soldi vinti

Sono ben 100 mila euro i soldi che l'imitatore porta a casa grazie alla vittoria del talent oltre alla gloria e alla grandissima popolarità che presto potrebbe trasformarsi in opportunità lavorativa. In occasione di una sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni l'imitatore ha confessato cosa farà con i suoi soldi.

"Porto la mia mamma in crociera" confessa Marco poi spiega che è sempre stato il suo sogno e quello del suo secondo padre ormai scomparso qualche anno fa. Un gesto che gli fa onore e che donerà grande speranza alla sua mamma ma non è tutto. Mingardi ha poi rivelato che penserà ai suoi figli per farli stare bene e si occuperà di tutto ciò di cui avranno bisogno. Insomma il vincitore di quest'edizione ha le idee ben chiare e ha intenzione di dedicarsi totalmente alla sua famiglia.

Molto presto l'imitatore potrebbe sfondare nel mondo dello spettacolo in altri ruoli e programmi tv. Il suo talento è innegabile e grazie alla cristiche dei giudici potrà continuare a crescere.

