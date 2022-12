Antonino Spinalbese e l'ossessione per il dolcificante: c'entra una brutta malattia

Antonino Spinalbese sta facendo parlare molto di sé per via dei litigi con Nikita Pelizon. L'ultimo riguarda il dolcificante. Perché l'ex di Belén ne è così 'ossessionato? C'entra una brutta malattia.

Novembre sta finendo anche nella casa del Grande Fratello Vip. Quest'ultima parte del mese è stata contraddistinta da numerose tensioni tra i coinquilini. Micol Incorvaia, ad esempio, sembra essere in guerra con tutte le donne della casa ad eccezione di Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Anche quest'ultima all'interno della casa ha più nemici che amici. Un altro concorrente con cui l'artista ha sviluppato un'aspra inimicizia è Antonino Spinalbese.

L'ex di Belén Rodriguez negli ultimi giorni l'ha presa spesso in giro (in sua assenza), scimmiottando il modo in cui parla. Antonino, di fatto, si è 'alleato' con Antonella Fiordelisi, che a sua volta appare insofferente nei confronti della Pelizon. Poche ore fa è nato un nuovo caso che ha portato i coinquilini a discutere animatamente. Secondo Antonino Spinalbese, infatti, Nikita lo avrebbe volutamente provocato, 'tagliando' le quantità di dolcificante da lui richieste. Al momento della consegna della spesa, infatti, l'imprenditore creativo ha fatto sapere che c'era molto meno prodotto di quello richiesto.

Antonino e il dolcificante

Antonino e Antonella sono stati i due che hanno attaccato più duramente la Pelizon sui presunti 'tagli' alla spesa. Quest'ultima ha prima affermato che "c'erano altre quattro persone" con lei che hanno deciso così, aggiungendo poi di "non sapere" che Spinalbese avesse bisogno di tutte quelle quantità di dolcificante. Lui l'ha attaccata ricordandole che vivono insieme da 15 settimane e che sa benissimo quanto gliene serve. Come mai l'imprenditore creativo si arrabbia se non riesce a fare scorte di dolcificante?

Spinalbese ha una brutta malattia: la pancreatite acuta. "Ho il pancreas di un vecchio di 70 anni", dichiarò tempo fa. Per questo motivo, segue un'alimentazione molto particolare, fatta di alimenti che non 'affatichino' troppo il pancreas. Al mattino, Spinalbese beve spesso il tè o mangia dei pancake 'light', a cui aggiunge il dolcificante al posto dello zucchero raffinato, che evita sistematicamente. La sua alimentazione è composta quasi esclusivamente di riso, uova, tonno e poche alternative. Lui stesso ha fatto delle battute, dicendo che mangia come "in un ospizio".

