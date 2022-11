Gf Vip 7, pace fatta tra Antonino Spinalbese e Oriana? Lui le porta il caffè, lei reagisce così

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli avevano litigato nel weekend. Lunedì mattina sembra essere tornato il sereno tra i due: vediamo la influencer spagnola come ha reagito alla tazzina di caffè portatale dall'imprenditore creativo.

Mancano poche ore all'attesissima puntata del lunedì del Grande Fratello Vip 7. Da metà novembre fino a inizio gennaio, il reality andrà in onda esclusivamente di lunedì: l'appuntamento del giovedì tornerà a Mondiali di Calcio finiti. Negli ultimi dieci giorni è successo davvero di tutto. Ben sei vipponi hanno contratto il Covid ed è nata una nuova coppia. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese avrebbero 'consumato' sotto le lenzuola.

Tra i due non era partita benissimo: la influencer spagnola nata in Venezuela lo prendeva in giro per la sua eccessiva autoreferenzialità. Con il passare dei giorni, però, Antonino le si è avvicinato sempre di più e, scherzando, tra i due è nato qualcosa. Il punto più alto è stato, per l'appunto, il rapporto intimo consumato tra mercoledì e giovedì. Sabato è arrivato il colpo di scena. Antonino, parlando con Giaele, si era detto infastidito per il fatto che la Marzoli avesse usato la formula "il mio uomo" per riferirsi a lui. Oriana, arrabbiatissima, ha precisato di non sentirsi fidanzata con lui ed ha chiesto ad Antonino di parlarle in faccia.

Antonino Spinalbese fa pace con Oriana? L'episodio del caffè

Già domenica sera erano arrivati i primi segnali distensivi dopo 24 ore di enorme freddezza tra i due. Antonino Spinalbese ha pensato bene di iniziare la settimana nel migliore dei modi, portando una tazzina di caffè a Oriana, impegnata a riordinare il proprio guardaroba. Spinalbese arriva molto sicuro di sé, facendo anche la battutina: "Ecco il caffè che aveva ordinato" ma la influencer appare totalmente impreparata. In spagnolo, tra varie imprecazioni, ripete più volte: "Che spavento!".

Non Antonino che porta il caffè ad Oriana e lei che si spaventa ⚰️#gfvip #orianamarzoli #orialbese pic.twitter.com/h8s7aJGKva — Matt (@Matt80800) November 21, 2022

Antonino non si scompone e, anzi, la provoca ancora di più: "Hai la coscienza sporca?". Dopo aver imprecato in spagnolo, Oriana si 'riprende' e accetta volentieri la tazzina di caffè che il coinquilino le porge. Quest'ultimo decide di non rimanere nei paraggi e si allontana pochi istanti dopo. Un gesto per chiedere scusa e fare il primo passo verso la pace? Antonino e Oriana sono sicuramente due dei cinque vipponi favoriti per la vittoria finale. Se dovessero decidere di allungare il contratto oltre il Natale, è molto probabile che arrivino, insieme, alla fase conclusiva. Rimanere in cattivi rapporti per altri quattro mesi renderebbe la loro convivenza un inferno, ecco perché a entrambi interessa chiarire con l'altro/a.

