Gf Vip 7, è guerra tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi: la colpa è stata di Alfonso Signorini?

La calma 'apparente' tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi è rovinosamente scomparsa durante la puntata di ieri sera del Gf Vip 7. Ecco cosa è successo e cosa ha fatto Alfonso Signorini.

In giro tra le varie pagine e siti di gossip sui social, si parlava da un pò di tempo di una certa tensione tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Le due hanno smentito taggandosi su Instagram. Era l'ennesima svista che ha fatto ipotizzare che tra due delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip, non scorresse buon sangue. In effetti un certo gelo si era notato, e già dalla prima puntata.

Il padrone di casa infatti, rimbalzò sonoramente la moglie di Paolo Bonolis per dare spazio all'angolo social e all'introduzione dell'italo-persiana come presenza fissa da quel momento in poi. Come stanno realmente le cose? Durante la puntata di ieri, c'è stato lo scontro, quello che aspettavamo da giorni e che ha in parte confermato le voci sui social. C'entra in qualche modo Alfonso Sigorini? Ha contribuito lui a far crollare tutto e rompere la calma apparente che si era instaurata?

Gf Vip 7: Sonia Bruganelli e Giulia Salemi davvero ai ferri corti

Lo scontro tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli è stato anticipato da qualcosa che ha messo in scena il conduttore prima che le dinamiche prendessero fuoco in tutti i sensi. Signorini infatti, le ha stuzzicate parlando prima di abbigliamento, successivamente della presunta tensione che ci sarebbe tra di loro. Ha mantenuto la conversazione sull'intelligenza della moglie di Paolo Bonolis contrapposta alla bellezza dell'italo-persiana.

Alla domanda circa il loro rapporto dietro le quinte, le due hanno categoricamente smentito qualsiasi tipo di antipatia. Successivamente però, dopo la dinamica Oriana-Antonino, le due hanno dato vita ad un siparietto molto acceso all'interno dello studio. La Salemi ha espresso solidarietà alla spagnola che è stata trattata secondo lei e secondo gran parte del popolo del web in modo orribile. La Bruganelli non si è trovata d'accordo. Ha accusato Giulia di voler vincere facile con il suo tablet sempre presente che esprime il 'sentiment' popolare e si fa forte di questa grande carta che gioca a suo favore. Si sono sfogate dopo giorni in cui hanno finto di essere buone amiche per non fomentare ulteriori rumor sui social? Soprattutto, è stata colpa di Alfonso Signorini che ha innescato tutto a inizio puntata quando le ha fatte confrontare sui loro look?

