Giovanni Storti, il consiglio 'green' del comico milanese: "Non buttate i tappi di sughero"

Giovanni Storti, storico volto del trio comico 'Aldo, Giovanni e Giacomo', lancia sui social un altro dei suoi messaggi ecologici. Riuscendo sempre a far ridere di gusto.

E' uno dei volti comici più amati del panorama attoriale italiano, ed ha avuto la capacità di rimanere attuale sempre, nonostante il trascorrere degli anni. Stiamo parlando di Giovanni Storti, colonna dell'intramontabile trio comico 'Aldo, Giovanni e Giacomo'.

I tre attori continuano a far ridere i loro seguaci nonostante siano lontani dal set da diversi anni. Reinventandosi e stando al passo con i tempi, ciascuno a modo suo. Fra i tre, però, chi ha trovato la formula perfetta per restare sempre attuale è proprio Giovanni Storti. Dal suo canale Instagram, infatti, Giovanni lancia utilissimi messaggi 'green', educando i suoi follower sulla sensibilità ambientale, il vivere civile e il rispetto dell'ambiente. In linea perfetta con quello che è il trend del momento, e cioè il rinnovato amore per il Pianeta e la riscoperta passione per il mondo green.

In pochi mesi dalla sua apertura, il canale Instagram di Giovanni Storti, grazie all'idea di comunicazione alla base del progetto, ha raccolto migliaia di fan, di tutte le età. Che apprezzano il modo in cui Storti riesce, in effetti, a insegnare qualcosa di nuovo sul mondo delle piante, mentre strappa una risata grazie al suo comico modo di esprimersi e alle espressioni del viso caricaturali di cui solo lui è capace. Ci ha insegnato come captare gli ultrasuoni emessi dalle piante, i nomi in latino delle piante più amate, e ha anche denunciato lo stato delle strade pubbliche a Milano.

L'ultimo messaggio 'eco' di Giovanni riguarda invece i tappi di sughero.

Giovanni Storti, il consiglio 'green' ai suoi follower: "Sgargarozzate, ma poi, dopo: riciclate!"

"Abbiamo accumulato un po' di tappi di sughero perché abbiamo bevuto mica male. Uno dice: "Bè, li butto nell'umido, o li brucio". Non fatelo. Il sughero è un materiale molto importante, anche come isolante. Le foreste, i boschi di sughero stanno arrivando alla loro fine. Ed è molto faticoso e difficile raccoglierlo. Per cui non buttate i tappi di sughero: ci sono dei posti che li riciclano, per esempio NaturaSì. Ma ce ne sono tanti altri. Non rinunciamo a "sgargarozzare", però poi li ricicliamo. E' importante: niente va buttato".

Questo l'utile e costruttivo messaggio ecologico che Giovanni Storti lancia dal suo canale Instagram.

