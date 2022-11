"Sei solo un'egoista!", Stefania Orlando 'distrutta' dal web: ecco perché

Stefania Orlando, ex gieffina e ospite quasi fissa de La Vita in Diretta, qualche ora fa è stata aspramente attaccata dai fan su Instagram. Scopriamo per quale ragione.

La meravigliosa showgirl è sempre molto attiva sui social. Qui pubblica momenti di vita, tanto quella personale - soprattutto sbucano spesso nelle storie immagini di Anna Pettinelli e Adriana Volpe, sue carissime amiche - quanto quella professionale. Di recente, ad esempio, l'abbiamo apprezzata nel dietro le quinte di Tale e Quale Show, il programma timonato da Carlo Conti. La donna ha infatti partecipato al torneo dei campioni.

Dal punto di vista personale, Stefania non sta vivendo un bel momento per via della separazione da Simone Gianlorenzi. Molte volte, proprio su Instagram, si vedono storie non molto felici in cui la donna parla ad esempio di insonnia. Per non parlare del suo sguardo che appare di certo più spento. Dal punto di vista professionale, invece, le cose vanno a gonfie vele tra ospitate al Gf Vip Party con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli e presenza quasi fissa a La Vita in diretta di Alberto Matano. Insomma, si può dire che la donna sia contesa tra Rai e Mediaset. Ma per quale ragione è stata attaccata e definita egoista dai fan?

Stefania Orlando finisce sotto accusa: "Non ti rendi conto che sembra mezza morta?"

I fan di Stefania lo sanno. Ha un amore grande... E no, non è un uomo. Trattasi invece della sua cagnolina Margot. Di razza chihuahua, l'animale ha ben 18 anni. Un'età sicuramente importante sia per la sua razza che per un quattrozampe in generale. La Orlando tuttavia non rinuncia a portarla con sé praticamente ovunque, armandosi dell'apposito trasportino. Ebbene, quest'atteggiamento non sembra piacere ai fan.

"Ma è mezza morta Margot. Perché non la lasci al suo destino? Sei troppo egoista e non puoi 17 anni far vivere così un cane", con queste parole Stefania è stata atrocemente attaccata. La stessa, tuttavia, ha risposto come al momento, malgrado la cagnolina non sia al top (è cieca e non sente per via dell'anzianità) ha tutto l'amore del mondo. E va bene così.

