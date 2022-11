Amici 22, Wax ancora nel mirino del web: "Sei senza personalità", ecco l'ultima trovata dell'allievo di Arisa

Ancora 'guai' per l'allievo di Arisa Wax ad Amici 22. Durante la sua ultima esibizione, molti telespettatori hanno notato qualcosa che ancora una volta, ha acceso le polemiche.

Wax è sicuramente uno degli allievi che si sta distinguendo per talento e personalità all'edizione in corso di Amici 22. Il giovane, ha attirato l'attenzione per il suo carattere alquanto fumantino, che lo ha portato addirittura a scontrarsi con Maria de Filippi durante i casting. Una volta ottenuto il banco, non si è certo placato.

Le telecamere lo hanno pizzicato mentre si rivolgeva al professore Rudy Zerbi con delle parole non proprio 'al miele'. Nonostante tutto, Arisa continua a credere in lui e alle sue capacità. Il suo inedito Turista per Sempre è il più ascoltato e scaricato sulle piattaforme streaming e questo pare essere solamente l'inizio di un futuro roseo e brillante. Peccato però che nella giornata di ieri, quando è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata della trasmissione, il popolo del web si è reso conto di una cosa che a questo punto, non appare più come una casualità ma come un intento ben preciso. Ecco di cosa si tratta e di cosa è accusato in queste ore sulle principali piattaforme social.

Amici 22: Wax continua a 'copiare' un artista famosissimo

Quando sono stati annunciati i primi EP degli allievi in gara di Amici 22, molti telespettatori hanno notato un particolare, che non è proprio sfuggito alla loro attenzione. La posa del giovane, ricorda quella tipica di Blanco, l'idolo dei giovanissimi e vincitore insieme a Mahmood dell'ultimo Festival di Sanremo. Già in quel caso, l'allievo di Arisa è stato accusato di avere scarsa personalità e di dover cercare una sua dimensione se davvero vuole costruirsi una storia nel panorama discografico italiano. Non è finita qui però. Durante la sua esibizione di ieri, si è presentato in un modo che ha nuovamente ravvivato le polemiche già scoppiate qualche settimana fa.

Wax è vestito allo stesso modo di Blanco, quando si è esibito l'anno scorso all'Arena di Verona con la sua meravigliosa Blu Celeste. Inoltre, l'allievo della scuola di maria de Filippi, si è portato in scena un palloncino. Non è stata però una sua trovata. Dalle immagini potete ben vedere che lo fece già il cantante bresciano, durante la medesima occasione in cui comparve in scena completamente vestito di bianco. "Sei senza personalità", è la frase che principalmente riecheggia sui social dopo la vista di un'ispirazione tanto palese da parte del ragazzo.

