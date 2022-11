Cristiano Malgioglio, finalmente in onda 'Mi Casa es tu Casa': quando e dove vedere la trasmissione con protagonista zia Malgy

Dopo mesi di stop e rinvii, comincia finalmente 'Mi Casa es tu Casa', il nuovo e attesissimo programma Rai 2 con protagonista lo scoppiettante Cristiano Malgioglio

"In un ambiente accogliente, curato e confortevole, con un perfetto padrone di casa… quasi perfetto". Questa la didascalia al post con cui Cristiano Malgioglio annuncia la partenza di 'Mi Casa es tu Casa', il nuovo format che vedrà protagonista il grande musicista e paroliere oggi riconvertito in esilarante personaggio televisivo dai mille travestimenti.

Zia Malgy apre finalmente il salotto di casa sua, dando il benvenuto ai tantissimi spettatori che attendevano la partenza di questo programma che ha vissuto una serie di peripezie prima dell'odierno annuncio. Ma quando andrà in onda la prima puntata di 'Mi Casa es tu Casa'?

Il primissimo appuntamento è fissato per mercoledì 7 dicembre alle ore 21.20 su Rai2 e Rai Play. Cosa dovremo aspettarci dal giudice di 'Tale e Quale Show'? La sola sigla del programma sta già facendo impazzire il mondo dei social. Nella clip di lancio del programma si vede il cantante e showman che, in tenuta casalinga, è indaffarato nelle faccende domestiche. In una mise alla.. Malgioglio. Maglia rosa shocking dello stesso colore del grembiule, sul quale compare, stilizzato, il riconoscibilissimo tratto che contraddistingue Malgioglio ormai da decenni: il suo ciuffo sbarazzino dipinto di bianco. Con le mani coperte da un paio di guanti (anche questi rigorosamente rosa), Malgy asciuga un piatto mentre canta una canzone spagnola. Per poi scaraventarlo sul tavolo, facendolo a mille pezzi: "Basta, non ne posso più, ragazzi. Basta!"

Cristiano Malgioglio presenta 'Mi Casa es tu Casa': il programma finalmente parte dopo mille stop

In un primo momento 'Mi casa es tu casa' era destinato alla seconda serata di Rai Tre. Ma qualcosa è cambiato nei programmi Rai. L'azienda ha deciso infatti di posticipare la trasmissione alla prima serata di Rai Due. Per quale motivo? La prima ragione è rappresentata dai Mondiali di calcio in Qatar. In un secondo momento, poi, si pensava di rimandare la messa in onda del programma a subito dopo il Festival di Sanremo. Per sfruttare, così, il traino dell'evento mediatico più atteso ed amato dell'anno in Italia per ottenere un successo maggiore e più audience.

Ma a quanto pare la Rai ha infine deciso di regalarci a breve il programma, in cui il cantante ospiterà a casa sua grandi star della musica conosciute nel corso della sua straordinaria carriera. Tra gli ospiti ci saranno Luz Casal ma anche la star inglese Sam Ryder.

LEGGI ANCHE >>> Bufera in Rai, cancellato il programma di Cristiano Malgioglio: "Dovevamo evitare"