Previsioni del tempo in Campania: meglio stare attenti a Caserta e Avellino

Carissimi amici di Eccellenze Meridionali:, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Caserta e Avellino e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il meteo per la città di Napoli prevede cieli coperti da nubi. La temperatura media è di 13.27°C, la temperatura minima di 9.83°C e la temperatura massima di 14.14°C. Il vento soffia con una velocità di 5.16km/h ed il tasso d'umidità è del 51%. La percentuale dì nuvolosità si attesta al 93%.

Avellino

Il meteo per la città di Avellino è overcast clouds con umidità del 69%, temperatura media di 9°C, temperatura minima di 5.62°C e temperatura massima di 10.91°C. La velocità del vento è di 2.92km/h e la percentuale di nuvolosità è del 97%. Quindi oggi è possibile: - fare una passeggiata in città; - visitare un museo; - andare al cinema; - fare shopping.

Caserta

Il meteo per la città di Caserta indica che sono presenti nubi basse, con un'umidità di 58%. La temperatura media è di 11.73°C, la temperatura minima è di 8.65°C mentre quella massima raggiunge i 13.28°C. La velocità del vento è moderata e registra un valore medio di 3.88km/h. La percentuale di nuvolosità risulta essere molto alta, attestandosi al 93%.

Salerno

Il clima a Salerno è caratterizzato da nuvolosità diffusa (overcast clouds) e un'umidità di 63%. La temperatura media è di 8.41°C, la temperatura minima è di 4.27°C mentre la temperatura massima raggiunge i 9.63°C. La velocità del vento è di 2.85 km/h e la percentuale di nuvolosità è del 97%. Questo meteo significa che:Nonostante l'umidità, ci sono buone possibilità di fare attività all'aperto.

Benevento

"Le nubi sono laminate e l'umidità è molto alta"

Paeestum

Il meteo di Paestum per oggi è caratterizzato da cieli coperti da nubi e una percentuale di nuvolosità pari al 99%. La temperatura media è di 12.49°C, la temperatura minima è di 8.59°C mentre la temperatura massima raggiunge i 13.98°C. Il vento soffia con una velocità media di 3.45 km/h ed una percentuale di umidità pari al 61%. Oggi è possibile rimanere a casa avvolgendosi in una coperta o uscire per acquistare il giornale.