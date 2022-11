Bufera in Rai, cancellato il programma di Cristiano Malgioglio: "Dovevamo evitare"

Tutto era pronto per il nuovo programma di Cristiano Malgioglio: peccato che qualcosa di andato storto, ecco cosa sta accadendo in Rai.

Tra i protagonisti della nuova stagione televisiva c'è Cristiano Malgioglio che ancora una volta Carlo Conti ha chiamato in giuria a Tale e Quale show. Il cantautore ha accettato e finalmente era stato annunciato uno show tutto suo in onda tra poche settimane. Qualcosa sembra sia andato storto e non ci sarà alcuna messa in onda. In tanti si chiedono cosa stia accadendo e per fortuna è il protagonista a dare le risposte che il pubblico desidera.

Malgioglio è da sempre un personaggio televisivo molto particolare in grado di farsi amare o odiare dal pubblico al primo colpo. Lo dimostrano i suoi giudizi a Tale e Quale Show sempre taglienti e pungenti al punto giusto. Solo pochi giorni fa è arrivato anche ad Amici di Maria De Filippi con un nuovo compito da giudice da affrontare. Il pubblico non ha potuto fare a meno di notare la sua gentilezza. Che fine farà lo show Mi casa es tu casa che sarebbe dovuto andare in onda su Rai Tre?

Mi casa es tu casa: ecco quando vedremo Cristiano Malgioglio in onda

Lo show musicale condotto da Cristiano Malgioglio sarebbe dovuto andare in onda tra poche settimane ma questo non accadrà. La Rai infatti ha deciso di riservare un destino diverso al cantautore e ai suoi ospiti internazionali molto attesi in Rai. Mi casa es tu casa era destinato alla seconda serata di Rai Tre ma la Rai ha deciso di posticiparlo alla prima serata di Rai Due per quale motivo?

Il primo motivo sono i mondiali di calcio e andavano evitati come dichiarato dallo stesso Cristiano Malgioglio ma non è tutto. Lo show del cantante ospita grandi star della musica e quale momento migliore per andare in onda se non subito dopo il Festival di Sanremo? Sfrutteranno infatti il traino dell'evento musicale più atteso dell'anno per ottenere il successo sperato. Tra gli ospiti ci saranno Luz Casal ma anche la star inglese Sam Ryder.

Sembra poi che Malgioglio sia in trattativa con Anastacia per un'ospitata davvero unica. Cristiano riuscirà a portare i grandi nomi della musica internazionale su Rai Due? Lo scopriremo in inverno quando il suo show sarà pronto per andare in onda.

