Stefano De Martino, l'annuncio che tutti stavano aspettando: "Finalmente posso dirvelo"

Il conduttore di Stasera tutto è possibile ha un annuncio per tutti i suoi fan: il pubblico non riesce a crederci.

Stefano De Martino è tra i conduttori più amati del piccolo schermo che ha conquistato il pubblico in Rai con la sua ironia. L'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è partito proprio dalla scuola più famosa d'Italia per poi scoprire il suo talento nel mondo della conduzione. Stefano pian piano si è fatto strada nel mondo della tv rivelando un'innata vena comica che l'ha reso uno show man a tutti gli effetti. I suoi programmi sono sempre un successo assicurato e il trio insieme a Francesco Paolantoni e Biagio Izzo è tra i preferiti del pubblico italiano.

La scorsa stagione De Martino ha lanciato come sempre Stasera Tutto è possibile ma anche un nuovo show. Bar Stella è entrato in seconda serata nelle case degli italiani strappando un sorriso per alleggerire le giornate stressanti durante la settimana. L'ultima stagione di STEP si è appena conclusa, in particolare con la puntata di Halloween e a breve lo rivedremo con una nuova edizione di Bar Stella. C'è però un desiderio che il pubblico ha espresso sui social network e che a quanto pare Stefano De Martino ha deciso di ascoltare.

L'annuncio di Stefano De Martino: ecco quando rivedremo

Con la fine dell'ultima puntata di Stasera tutto è possibile il pubblico era caduto nello sconforto ma per quale motivo? Lo show va in onda in prima serata su Rai Due ed è un modo perfetto per divertirsi in famiglia. I bambini lo adorano ma anche gli adulti che non possono fare a meno di ridere a crepapelle. I giochi sono ideati per creare siparietti divertenti in compagnia degli ospiti famosi presenti in studio.

Tra i volti fissi abbiamo Biagio Izzo e Francesco Paolantoni ma sono tanti i nomi della comicità che partecipano al programma. Dopo la conclusione dell'ultima stagione De Martino aveva ringraziato il pubblico ma sui social lo sconforto ha colpito chiunque. Finalmente è arrivata una buona notizia, all'inizio del 2023 ci sarà la nuova edizione di Stasera tutto è possibile. Come sempre Rai Due ospiterà il programma e i vertici Rai hanno ascoltato i desideri dei telespettatori che chiedevano a tutti i costi una nuova edizione a breve. Intanto De Martino tornerà con Bar Stella e appena concluso il programma ripartirà con il game show più amato della tv.

