Stasera Tutto è Possibile, Giulia De Lellis come non l'avete mai vista: c'è lo zampino di Stefano De Martino

Il conduttore Stefano De Martino ha preparato uno delle puntate più divertenti della stagione di Step: ecco un'anticipazione di cosa farà Giulia De Lellis.

In occasione del giorno di Halloween Stefano De Martino andrà in onda con una puntata davvero speciale di Stasera tutto è possibile. Questa nuova stagione del game show ha conquistato i telespettatori tra battute divertenti e giochi che mettono a dura prova la serietà non solo dei partecipanti ma anche del pubblico. Il cast del programma non è mai troppo fisso e vede ogni volta diverse new entry anche se ci sono alcuni personaggi che vediamo apparire molto spesso come Biagio Izzo o Francesco Paolantoni.

A dirla tutta De Martino, Izzo e Paolantoni sono il nuovo trio della comicità televisiva che sembra aver conquistato tutti non solo sul piccolo schermo ma anche a teatro. Continua dunque il loro sodalizio e per altro anche l'ascesa di De Martino continua a sorprendere. A breve ripartirà anche il suo Bar Stella in seconda serata su Rai Due. Insieme a Alessandro Cattelan, De Martino sembra la vera scommessa della seconda rete Rai. Scopriamo però quale sorpresa ha deciso di rivelare al suo pubblico e di cui ha regalato un'anticipazione sui social.

Giulia De Lellis a Stasera tutto è possibile: ecco l'anticipazione che nessuno si aspettava

Giulia De Lellis è tra le influencer più famose dei social network e siamo spesso abituati a vederla alle prese con make-up pazzeschi e look sempre in tendenza. Questa volta però verrà svelato un lato inedito dell'imprenditrice che non tutti conoscevano. L'autoironia della De Lellis è ormai nota a tutti ed è proprio quello che serve per affrontare un'intera puntata di Stasera tutto è possibile. De Martino ha pubblicato un video in cui vediamo Giulia in una veste decisamente inedita.

Tutti i concorrenti del game show sono vestiti da zucca compresa la De Lellis che si diverte a mostrare il suo costume di Halloween. In modo ironico Giulia chiede a Stefano di non riprenderla ma il video è già diventato virale e il pubblico non attende altro che vedere cosa accadrà durante la puntata di questa sera. Una cosa è certa, ci sarà da divertirsi insieme all'ironia di De Martino e con un cast davvero esilarante.

