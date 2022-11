Amici 22, Giulia Pauselli in lacrime commuove tutti: "Ovunque tu sia..."

La ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi ha deciso di condividere un messaggio sui social che ha commosso i fan: ecco a chi è dedicato il suo saluto.

Anche quest'edizione di Amici di Maria De Filippi sta conquistando milioni di fan che non vedono l'ora di scoprire chi sarà il vincitore della scuola più famosa d'Italia. Tra i protagonisti del talent ci sono anche loro, i professionisti. Giovani talenti che aiutano i ragazzi ad affrontare le sfide di ogni giorno, molto spesso loro stessi sono stati allievi della scuola. Tra questi c'è Giulia Pauselli, ballerina che oggi si occupa di seguire i ragazzi nella danza.

La professionista è ritornata nella scuola di Amici dopo una brevissima pausa che l'ha vista dedicarsi alla nascita del suo primo bambino. Giulia è infatti diventata mamma di Romeo Maria nato dal suo amore con il coreografo e conduttore Marcello Sacchetta che abbiamo visto su Rai Due qualche settimana fa. La Pauselli non ha mai abbandonato la danza o la scuola di Amici dove continua ad essere punto di riferimento per allievi e professori. C'è però una dedica particolare che ha deciso di lanciare sui social e che ha commosso tutti i fan del programma.

Giulia Pauselli e gli auguri di compleanno più dolci di sempre: "Ovunque tu sia"

La ballerina professionista ha deciso di scrivere un messaggio di auguri speciale sul suo account social. Giulia è da sempre una delle professioniste ballerine più amate della scuola in grado di costruire un rapporto di grande empatia insieme agli allievi che le vengono affidati. Questa volta però ha deciso di mettere da parte la danza e dedicare un pensiero a una persona molto speciale del cast di Amici di Maria De Filippi.

Stiamo parlando di Piero, tecnico di studio che tutti gli appassionati dei programmi di Maria De Filippi hanno imparato a conoscere. Non c'era infatti programma dove lui non dovesse controllare che tutto fosse perfetto. Purtroppo Piero è mancato improvvisamente qualche mese fa gettando nello sconforto non solo la conduttrice ma anche tutti i protagonisti e colleghi di Amici, C'è Posta per te, Uomini e Donne e Tu si que vales. Giulia ha dedicato un pensiero a Piero nel giorno del suo compleanno scrivendo "Ovunque tu sia buon compleanno" e pubblicando un estratto delle tante puntate che l'assistente di studio ha condotto insieme all'amica Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE>>>Sonia Bruganelli sbarca ad Amici 22? Il 'vezzo' inedito che piace tanto ad Alessandra Celentano