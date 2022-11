Michelle Hunziker e il look perfetto per andare in montagna: "Voi lo indossereste?"

Il look da montagna di Michelle Hunziker è davvero unico: ecco cosa ha deciso di indossare la conduttrice per il suo soggiorno in Svizzera.

Tra i personaggi del mondo della televisione più amati di sempre c'è Michelle Hunziker che in tanti attendono sul piccolo schermo con un nuovo show. Mentre Mediaset fa attendere il pubblico per il suo arrivo, Michelle si dedica quotidianamente alla promozione della sua linea Goovi in cu ha investito molto in tempo e passione. Si tratta di una linea di cosmetici e make-up completamente naturale che aiuta non solo ad essere più belli ma anche a curare la pelle.

Michelle ha immortalato un viaggio a cui tiene moltissimo, la conduttrice è infatti andata in Svizzera la terra che l'ha vista nascere. Non è una novità che la Hunziker sia una vera e propria star anche in Germania e in Svizzera ma questa volta a colpire è il suo look. Le temperature non sono ancora troppo rigide e a quanto pare Michelle ha deciso di inaugurare l suo soggiorno in montagna con un look decisamente diverso dal solito.

Il look da montagna di Michelle Hunziker: gambe scoperte e maglione

Quando pensiamo alla montagna immediatamente gli indumenti che ci vengono in mente sono maglioni, calze felpate, collant di lana e calzettoni. Michelle Hunziker invece ha scelto un look decisamente più trendy e molto più di moda rispetto a ciò che indossiamo di solito. La Hunziker un trench a quadri con tanto di pantaloncini corti, avete capito bene. La Hunziker scopre le gambe in montagna probabilmente perché il clima permetteva ancora di esporle al sole.

Sotto il cappotto nasconde un maglione rosa a collo alto ideale per la montagna. È infatti fondamentale coprire bene le spalle e il collo quando andiamo in montagna per evitare malanni di stagione a causa dello sbalzo di temperature. Michelle sceglie poi un'acconciatura super naturale con capelli al vento ideale per una giornata in montagna ma non è tutto. Il make-up della conduttrice colpisce ancora, grazie ai prodotti della sua linea ha creato un look molto naturale con base leggera, occhi luminosi rosati e per finire un tocco di glam sulle labbra molto chiare. Non resta che imitare l'outfit di Michelle Hunziker per il nostro prossimo soggiorno in montagna.

