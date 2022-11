Gomorra: "Genny e Ciro ritorneranno", l'annuncio di Salvatore Esposito e Marco D'Amore

Dopo il successo della serie Gomorra i due protagonisti Marco D'Amore e Salvatore Esposito sono pronti a ritornare insieme per una nuova avventura.

Salvatore Esposito e Marco D'Amore sono due dei volti più famosi del cinema italiano e non solo. Negli anni i due attori sono diventati celebri per i ruoli di Gennaro Savastano e Ciro Di Marzio che hanno conquistato il pubblico di Sky Uno. La quinta stagione di Gomorra si è conclusa con la morte dei due protagonisti ma a quanto pare le occasioni per rivederli insieme non mancheranno. Sono in tanti a volere il ritorno dei due personaggi di Gomorra ma la serie si è ormai conclusa definitivamente e chissà se un giorno avrà un seguito con nuovi volti.

Intanto Esposito ha pubblicato il suo terzo romanzo che continua a ricevere grande approvazione dal pubblico. Lo abbiamo visto poi impegnato in pellicole diverse dal solito che lo hanno presentato anche in una veste diversa. Lo stesso vale per D'Amore che oltre ad essere uno dei volti più amati del cinema è anche un grande punto di riferimento del teatro italiano. Insomma i due attori napoletani sono una squadra imbattibile e dal 17 novembre sono pronti ad affrontare una nuova avventura.

Salvatore Esposito e Marco D'Amore in fuga: dove li rivedremo a partire dal 17 novembre

Amazon Prime Video è riuscito a mettere insieme una delle coppie più amate della serialità italiana. Protagonisti della nuova edizione di Celebrity Hunted 3: Caccia all'uomo sono proprio Salvatore Esposito e Marco D'Amore. Lo scopo del reality show è quello di sfuggire agli investigatori nascondendosi in giro per l'Italia con i pochi mezzi che i concorrenti hanno a disposizione. Tra le coppie che parteciperanno al gioco troviamo: Luca Argentero e Cristina Marino, Fabio e Ciro dei The Jackal, Irama e Rkomi ma anche moltissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo italiano.

Finalmente il pubblico avrà l'occasione di rivedere insieme in una nuova avventura Salvatore e Marco, due tra gli attori più amati di sempre. Riusciranno a vincere il gioco e sfuggire alle ricerche degli investigatori? Lo scopriremo a partire dal 17 novembre su Amazon Prime Video dove andranno in onda le prime tre puntate. Il 24 novembre ci sarà invece il gran finale che vedrà decretare i vincitori della terza edizione.

