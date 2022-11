Oroscopo del Sud: ottimi incontri per Ariete e Gemelli

Siete pronti per una nuova settimana? L'oroscopo di oggi è pieno di buone notizie! Venere e Giove sono in ascesa, insieme a Marte, promettendo amore, successo e fortuna. Tutto ciò che fate vi riserverà grandi soddisfazioni. Non lasciatevi scoraggiare da Saturno in opposizione: ormai siete quasi alla fine della sua influenza negativa. Ricordatevi solo di essere uniti e

Ariete

Oggi ci saranno molti cambiamenti in arrivo! Sii preparato a mantenere il tuo equilibrio in mezzo a tutto questo movimento. Devi restare concentrato e focalizzato sui tuoi obiettivi!

Toro

Cari amici tori, oggi sarà un giorno carico di ansie! Dovete fare attenzione a non irritare le persone che vi circondano, perché potreste rischiare di compromettere delle buone relazioni! Prestate particolare attenzione alla vostra salute: potreste avere dei problemi digestivi se non vi limitate nell'alimentazione.

Gemelli

Oggi sarà un giorno difficile per voi. Non riuscirete a concentrarvi sul lavoro e starete sempre in pensiero. Sarà complicato anche scambiare due parole con le persone che vi circondano. Forse è il momento di prendervi una pausa!

Cancro

Oggi sarà uno dei giorni peggiori della tua vita. Tutto andrà storto, e non ci sarà niente che potrai fare per rimediare. Non aspettarti nulla di buono da nessuno, e preparati ad affrontare una giornata difficile.

Leone

Leone, oggi non sarà un buon giorno. Nonostante le tue buone intenzioni, le cose andranno male. Sii paziente e tenta di rimanere calmo: presto tutto si risolverà.

Vergine

Cari Vergini, oggi sarà un giorno difficile. Tutto quello che vi succederà andrà storto e avrete la sensazione di non potercela più fare. Vi sentirete soli e incompresi. Siate pazienti: la situazione migliorerà presto.

Bilancia

Oggi non sarà un buon giorno per voi, Bilancia. Sarete alquanto distratti e poco brillanti, e gli altri vi prenderanno in giro per questo. Non fatevi scoraggiare: presto tutto passerà!

Scorpione

Oggi sarà un giorno molto difficile, caro Scorpione. Sarai combattuto tra il desiderio di rimanere chiuso nella tua corazza e la voglia di aprirti agli altri. Probabilmente non riuscirai a risolvere questo contrasto e ti sentirai profondamente solo.

Sagittario

Siete sempre alla ricerca di nuove avventure e questo vi porta ad essere sempre più curiosi. Tuttavia, oggi non sarete così fortunati: la curiosità sarà la vostra rovina!

Capricorno

Secondo le stelle, oggi sarà un giorno molto stressante! Non preoccuparti se dovrai fronteggiare qualche difficoltà, ma ricordati di mantenere la calma e rimanere concentrato. In ogni caso, nonostante tutto, cerca di divertirti: approfitta delle belle giornate per fare una passeggiata o andare a ballare!

Acquario

Il tuo oroscopo di oggi è caratterizzato da una certa pesantezza e negatività. Nonostante le buone intenzioni, sembra che nulla vada per il verso giusto: le cose sembrano andare avanti a fatica e tutto ti sembra più difficile del solito. Forse è il momento di prendersi una pausa e riflettere sulle cose.

Pesci

Il tuo oroscopo di oggi: il Pesci nella giornata di oggi avrà la possibilità di godersi momenti speciali in famiglia. Saranno particolarmente propizi i rapporti con gli altri, e potrai contare anche sull'appoggio degli amici.