Che tempo farà oggi a Caserta e Avellino? Gli esperti dicono di stare in guardia

Bentornati amici lettori di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo! Che tempo farà oggi a Caserta e Avellino e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il meteo per la città di Napoli è: few clouds, umida al 51%, temperatura media 13.19°C, temperatura minima 7.92°C, temperatura massima 14.17°C, velocità del vento 3.07km/h, percentuale di nuvolosità 24%. Poco nuvoloso, umida al 51%, temperatura media 13.19°C, temperatura minima 7.92°C, temperatura massima 14.17°C, velocità del vento 3.07km/h, percentuale di nuvolosità 24%.

Avellino

Il meteo ad Avellino indica che è presente la nuvolosità (percentuale di nuvolosità: 30) con una visibilità di 10 km. La temperatura media si attesta sui 9.72 °C, con una minima di 5.52 °C ed una massima di 11.94 °C. L'umidità è del 64% e il vento soffia a una velocità media di 1.98 km/h. - Oggi è possibile fare una passeggiata nel parco cittadino, oppure visitare il centro storico.- È consigliabile portarsi un Jacket pesante, in quanto la temperatura media è di soli 9.72°C

Caserta

Le previsioni del tempo per Caserta indicano un cielo prevalentemente nuvoloso con scarsa visibilità. Sono previste temperature medie di 11.18°C, con una minima di 5.8°C e una massima di 13.78°C. il vento soffierà a una velocità media di 2.09km/h, e la percentuale di umidità sarà pari al 59%. Oggi a Caserta è previsto un cielo prevalentemente nuvoloso con scarsa visibilità. Le temperature medie saranno di 11.18°C, con una minima di 5.8°C e una massima di 13.78°C. Il vento soffierà a una velocità media di 2.09km/h, e la percentuale di umidità sarà pari al 59%.

Salerno

Il meteo per la città di Salerno indica un cielo prevalentemente nuvoloso con annuvolamenti sparsi. Il livello di umidità è elevato (60%), la temperatura media si aggira intorno ai 8.6°C, quella minima è di 4.11°C e quella massima di 10.41°C. La velocità del vento è moderata (2.54km/h) mentre la percentuale di nuvolosità si attesta sui 38%. Oggi a Salerno è possibile fare: una passeggiata nel parco; andare al cinema; visitare un museo o un'esposizione.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento oggi è caratterizzato da cielo parzialmente nuvoloso con possibili brevi schiarite, temperatura media di 9.45°C, temperatura minima di 5.77°C e massima di 11.55°C. Il vento soffia moderato sulla città con una velocità tra i 2 e i 5 km/h ed una percentuale di umidità del 68%. Oggi a Benevento il tempo è parzialmente nuvoloso, la temperatura oscillerà tra i 5°C e gli 11°C ed il vento soffierà con una intensità media di 2-5 km/h.

Paeestum

Il tempo a Paestum sarà nuvoloso con locali schiarite. La temperatura media si attesterà intorno ai 13°C, la minima avrà un valore di 8°C e la massima di 15°C. Il ventoproveniente da Est avrà una velocità media di 3.1km/h e raggiungerà picchi di velocity fino a 5.6km/h. Lapercentuale di umidità sarà del 58% ed il cielo sarà coperto al 27%. Cosa puoi fare oggi: Ci sono vari modi in cui puoi trascorrere una giornata nuvolosa, ma con le occasionali schiarite. Una opzione potrebbe essere dedicarsi all'attività fisica all'aperto, come una passeggiata o una corsetta leggera. Oppure potresti rimanere a casa e dedicarti ad attività come la lettura, lo studio o la realizzazione di progetti creativi. In alternat