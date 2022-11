Antonella Clerici e il messaggio in diretta a Luciana Littizzetto: "Ho fatto come mi hai detto tu"

Durante la puntata di oggi di È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici si è rivolta a Luciana Littizzetto e le ha lanciato un messaggio molto particolare. Ecco di cosa si tratta e quali sono state le sue parole.

Comincia una nuova settimana e con essa, il popolare programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Tra cucina, buonumore e consigli per risparmiare, il format continua a convincere ed è un appuntamento fisso per tutti gli affezionati telespettatori che trovano nel contenitore, l'aperitivo perfetto in attesa dell'informazione del Tg1. La puntata del lunedì, segue all'appuntamento della domenica con Che Tempo Che Fa su Rai 3.

Luciana Littizzetto si da da fare con il suo consueto monologo e in una delle ultime occasioni, ha tirato proprio in ballo il programma della Clerici. Essendo ambientato in un bosco, sono presenti riproduzioni di svariati animali che rendono il tutto molto più realistico e vivo. A tal proposito, Antonella oggi ha accontentato Luciana seguendo uno dei suoi 'consigli' dispensati durante una puntata della trasmissione condotta da Fabio Fazio. Ecco di cosa si tratta e quali sono state le sue parole.

Antonella Clerici da retta a Luciana Littizzetto: il siparietto a È Sempre Mezzogiorno

Luciana Littizzetto in uno dei suoi ultimi monologhi comici, ha parlato della varietà di animali, ovviamente finti, presenti nello studio della trasmissione di Rai 1 condotta da Antonella Clerici. Tra scoiattoli e conigli, la torinese ha consigliato a tutto lo staff di autori di aggiungere un germano reale per rendere il tutto molto più maestoso e raffinato e variare la selezione di pennuti presenti. Anche se il suo intento era naturalmente giocoso, la regia ha deciso davvero di accogliere questa proposta.

Oggi in diretta, la conduttrice ha accolto il germano reale con gran clamore in onore delle parole di Luciana che li ha spinti a correre ai ripari e attrezzarsi al meglio. Gli è anche stato dato un nome, che è appunto quello di Germano. Tutti sono stati molto entusiasti per il nuovo ingresso a cui è stata regalata più di un'inquadratura centrale. La padrona di casa ha rivolto un appello alla Littizzetto in cui l'ha ringraziata ammettendo: "Ho fatto come mi hai detto, ti abbiamo ascoltato ed ecco qua". Vedremo cosa avrà da dire la Littizzetto prossimamente e se ci saranno altre richieste da apporre nel bosco coloratissimo di È Sempre Mezzogiorno.

