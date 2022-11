Vi ricordate la Velina Thais Wiggers, ex di Teo Mammucari? Ecco com'è oggi in costume a 37 anni

Thais Wiggers ha avuto un periodo di enorme popolarità in Italia. Oltre ad essere stata la Velina bionda al fianco di Melissa Satta, ha avuto anche una relazione con Teo Mammucari. Oggi la modella ha 37 anni. Vediamo com'è diventata e di cosa si occupa nella vita.

Thais Wiggers è un nome molto noto in Italia. Fin da giovanissima ha capito che il suo lavoro sarebbe stato nel mondo dello spettacolo. Neanche maggiorenne, ha partecipato a vari concorsi di bellezza spiccando per la sua incredibile bellezza. Ha avuto l'opportunità di studiare negli Stati Uniti, in Florda, dove le opportunità lavorative non sono mancate. Proprio negli USA ha posato per la prima volta per un'azienda italiana, la TIM, nel 2004, insieme a due top model del calibro di Adriana Lima e Naomi Campbell.

L'Italia era scritta nel suo destino e nel 2005 Thais si sposta proprio nel Belpaese. Anche qui lavora come modella e appare in televisione come ragazza immagine. Il passo in avanti avviene nel 2005: a inizio stagione televisiva è lei la Velina bionda, al fianco della mora Melissa Satta. Rimarrà a Striscia La Notizia fino al 2008: a inizio gennaio di quell'anno, infatti, rimane incinta e viene sostituita per sei mesi dalla connazionale Veridiana. 14 anni fa è nata la sua prima (e finora unica) figlia, Julia Mammucari.

Thais Wiggers oggi

La bellissima modella brasiliana ha avuto una relazione sentimentale con il presentatore italiano Teo Mammucari, durata tre anni, dal 2006 al 2009. L'anno successivo si è legata a Paul Baccaglini ma la loro storia è finita ufficialmente nel 2018. Non è dato sapere se oggi sia single o abbia un nuovo partner. Quel che è certo è che Thais non ha perso nemmeno un po' della bellezza che milioni di italiani hanno potuto ammirare durante le tre stagioni di Striscia a cavallo tra 2005 e 2008. A 35 anni, la Wiggers appare così in costume (foto pubblicata a settembre 2022):

In che rapporti è con Melissa Satta? Per quanto è dato saperne, molto buoni. A febbraio di quest'anno l'ex di Bobo Vieri pubblicò una foto in cui è sorridente e abbracciata alla sua ex compagna di 'bancone'. "Dopo tanti ma tanti anni, ancora qui!". Thais rispose: "E per tanti anni ancora a venire". Sicuramente le due non si vedono tutti i giorni come succedeva a inizio millennio ma non si sono perse di vista. Oggi Thais continua a lavorare come modella, come testimoniano i suoi post Instagram in cui tagga di frequente brand dell'alta moda, sia italiani che stranieri.

