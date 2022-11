Cucina, sapete quali sono i piatti italiani più amati all'estero? Ecco la top 10

Che la cucina italiana sia amatissima all'estero è cosa nota. Sapete, però. quali sono i dieci piatti più amati nel mondo? Scopriteli con noi

La tradizione culinaria italiana è tra le più apprezzate in tutto il mondo per la sua varietà e per la sua bontà. Pizza, pasta, dolci e tanti altri piatti nostrani sono diffusissimi all'estero e i ristoranti italiani sono considerati come autentici templi della buona cucina. Ci sono, però, alcuni piatti che rappresentano perfettamente l'italianità e, per questo, sono i più conosciuti e amati fuori dall'Italia. La nota guida alla cucina internazionale TasteAtlas, dedicata, per l'appunto, a tutte le tradizioni culinarie nel mondo, ha stilato una Top 100 dei piatti italiani più amati all'estero. Noi vi riporteremo i primi dieci.

Al decimo posto di questa golosissima classifica troviamo un dolce, che in realtà è una categoria di dolci. Si tratta della categoria del Nougat, e cioè di quel tipo di dolci che si realizza con mandorle e nocciole tritate. I più famosi sono, ovviamente, il Torrone e il Mandorlato. Al nono posto si trova, invece, un tipico antipasto del Sud Italia: la golosissima bruschetta. Pezzi di pane, raffermo o arrostito, sul quale si può mettere di tutto. La versione classica, però, e cioè quella con pomodorini, olio, basilico, sale e pepe, fa davvero impazzire tutti!

Cucina italiana nel mondo: ecco i piatti più amati

All'ottavo posto troviamo la Pizza napoletana: la rivista internazionale si riferisce, in questo caso, a due tipi precisi di pizza, e cioè la Marinara e, ovviamente, la Margherita. Al settimo posto c'è, invece, un tipo di pasta molto goloso: i "ripienissimi" ravioli! La rivista internazionale parla specificamente del tipo di pasta, sottolineando che questa può essere cucinata in diversi modi. Al sesto posto troviamo un altro amatissimo dolce: il tiramisù. Con ingredienti come il caffè, il mascarpone e i savoiardi, il dessert di origine veneta o friulana non poteva non essere considerato come simbolo dell'italianità!

In quinta posizione c'è un altro tipo di pasta, che può essere fatto sia con le patate che semplicemente con acqua e farina: parliamo, chiaramente, degli gnocchi. Anche in questo caso sono considerati tutti i piatti con gli gnocchi, ma noi non possiamo che consigliarvi un fantastico piatto di gnocchi alla sorrentina! Quarto posto per il piatto più iconico e amato della Capitale: la pasta alla carbonara. In particolare, Food Atlas considera la versione con gli spaghetti, ma c'è chi la ama anche con la pasta corta.

Il gradino più basso del podio appartiene a un altro piatto di pasta tipico: parliamo delle golosissime tagliatelle alla Bolognese. Chi non ama il ragù alla Bolognese, del resto? Al secondo e al primo posto, infine, ci sono i due piatti che, probabilmente più di tutti, rappresentano l'italianità. Al secondo posto c'è, infatti, il risotto, che nella sua variante alla milanese è amato davvero ovunque. E al primo posto? Non poteva che esserci la Regina: la Pizza. A differenza della Pizza napoletana, in ottava posizione, in questo caso si fa riferimento a ogni tipo di pizza. La città d'origine, come riporta la guida culinaria, è, però, sempre quella: Napoli.

