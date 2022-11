Diana Del Bufalo ha trovato l'amore? L'indizio social che fa esultare i suoi fan

E' una delle attrici più amate d'Italia: Diana Del Bufalo ha conquistato tutti con la sua spontaneità e simpatia. Ma una sola cosa manca alla talentuosa 30enne romana: l'amore. Ma un indizio sui social non sfugge ai suoi follower

"Che ci devo fa'? Non mi innamoro!". Lo aveva detto Diana Del Bufalo su Rai 1, durante un'intervista con Alberto Matano a 'La vita in diretta'. Alla domanda postale da Mauro Coruzzi, al secolo Platinette, Diana aveva dato questa risposta con la solita naturalezza che la contraddistingue. Ma qualcosa potrebbe essere cambiato nella vita dell'attrice romana amante della natura e degli animali (è da poco padrona di Leia, deliziosa cagnolina adottata e dalla quale è inseparabile).

Diana da mesi è impegnata in un musical a sfondo western dal grande successo: "7 spose per 7 fratelli'. Lo spettacolo la tiene molto occupata: Diana è sempre in tournee, e, oltre qualche momento di relax, poche sono in questo periodo per lei le occasioni per dedicarsi alla vita privata. C'è sempre spazio per le sue storiche amicizie, due su tutte quelle con la sua 'best' Arianna Montefiori (anche lei attrice, volto de 'Il Paradiso delle Signore', sposata con il rapper Mattia Briga) e l'attore Cristiano Caccamo. Con quest'ultimo, in particolare, Diana Del Bufalo è affiatatissima, tanto da aver lasciato credere a molti che fra i due ci fosse più di un semplice affetto fraterno. Ma è così, e Diana di recente lo ha nuovamente confermato, smentendo le voci che la volevano sentimentalmente legata al bel Caccamo.

Diana Del Bufalo innamorata? L'indizio social

Chi sarebbe dunque il principale 'indiziato' che avrebbe rubato il cuore di Diana Del Bufalo? Non ci sono conferme, ma solo tanti scherzi e un affetto che i due non nascondono via social. Ultimamente, però, Diana, per forza di cose frequenta Marco Bazzoni, in arte 'Baz'. Un tempo noto volto comico, Baz si è dato al teatro, ed è al momento il protagonista maschile del musical '7 spose per 7 fratelli'.

I due si pizzicano a vicenda e giocano tanto sui social, e a tanti ormai piacerebbe vederli in coppia, e non solo sul palco. Un indizio ha attirato l'attenzione dei fan di Diana Del Bufalo, e cioè una storia in cui Baz, 'armato' di smartphone durante i saluti finali dello spettacolo e ancora sul palco, grida in direzione di un ballerino che abbracciava Diana questa frase: "Lascia stare mia moglie!". Le si avvicina, e lei gli stampa un tenero bacio sulla guancia.

Non si sa se è tutta finzione, o meno. Ma se i due fingono, allora significa che sono davvero due bravi attori.

