Margot Robbie cambia look e tutti tirano un sospiro di sollievo: ecco perché

Margot Robbie, splendida star di Hollywood nota al grande pubblico per aver recitato in film campioni d'incasso come 'The Wolf of Wall Stree' e 'Bombshell' cambia look e tutti sono più felici. Ecco perché

E' una delle attrici più affascinanti e talentuose dello star system, ed il suo successo è solamente in ascesa. Margot Robbie è bella, brava, spigliata, brillante e decisamente tra le donne più sexy di Hollywood. Ed ora, grazie al suo cambio look, potrà finalmente sfoggiare al meglio tutta la sua bellezza.

Sul red carpet ha sempre incantato tutti con il suo charme e la sua eleganza, tuttavia c'era come un ostacolo al suo look di giovane attrice. E cioè la casa d'abbigliamento a cui era legata.

Margot Robbie infatti ha finora sfilato nelle occasioni più mondane e più fotografate sfoggiando outfit firmati Chanel. La casa d'alta moda negli ultimi anni ha collaborato con la Robbie, alla quale era riuscita a 'strappare' un contratto che la vincolava a se per diversi anni. Contratto che ora è terminato, lasciando la grande attrice libera di cambiare look e di esprimere al meglio la sua bellezza e personalità.

Margot lascia a casa i completi di tweed e gli abiti couture un po' troppo severi che Chanel le aveva confezionato su misura, e alla prima di 'Babylon', l'ultimo film di cui l'attrice è protagonista accanto a Brad Pitt, eccola che sfoggia un nuovo stile. Che esalta molto di più le sue forme e le sue grazie, e che fa esultare tutti i suoi seguaci che da tempo aspettavano questo cambiamento.

Margot Robbie cambia look, i commenti dei suoi follower: "Finalmente!"

Margot Robbie si è infatti presentata dinanzi ai fotografi con un succinto abito firmato 'Bottega Veneta'. Di un verde smeraldo che risalta i suoi colori chiari, il vestito indossato dall'attrice ai Governors Awards di Los Angeles è opera dello stilista Matthieu Blazy per la collezione Resort 2023. La splendida Margot è apparsa sorridente e a suo agio, e sui social i suoi follower sono impazziti, commentando così questo cambiamento: "Finalmente!"; "Era ora: che bella in questo nuovo look".

Un cambiamento ha riguardato anche i capelli: non più biondo platino, ma decisamente più scuri e giovanili.

Immancabili i meme sui social. "Ha il sorriso da 'Il mio contratto con Chanel è scaduto'", ironizza un'utente su Instagram.

Divenuta famosa al grande pubblico dopo aver interpretato la moglie-barbie di Leonardo Di Caprio in 'The Wolf of Wall Street', Margot Robbie è sposata dal 2016 con il produttore Tom Ackerley.

