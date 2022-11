Chiara Nasti, il benvenuto a casa del piccolo Thiago è dolcissimo: l'influencer scoppia in lacrime

La blogger originaria di Napoli Chiara Nasti racconta sui social il ritorno a casa dopo il parto del suo piccolo Thiago, il bebè che l'influencer ha avuto dal calciatore della Lazio Mattia Zaccagni

A quattro giorni dal parto, Chiara Nasti appare raggiante. La fashion blogger napoletana ha appena dato alla luce il suo Thiago, meraviglioso bimbo nato dalla storia d'amore tra l'influencer e l'attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni.

Una gravidanza raccontata, mese dopo mese, sui suoi canali social, in particolare su Instagram. Fino al più lieto finale: il ritorno a casa della neo (e giovanissima) mamma e del suo splendido neonato. Che sta già dando del filo da torcere ai suoi genitori. Si fa per dire: come tutti i bimbi, anche Thiago ha bisogno di cure costanti e di attenzioni, che richiama piangendo senza sosta.

"Non ci posso credere: dorme ininterrottamente da 3 ore di fila", scherza Chiara Nasti in una delle storie pubblicate oggi. In cui si mostra mentre, in una stanza poco illuminata, assiste il bebè che riposa beatamente nella sua culla.

Chiara Nasti ignora i commenti offensivi degli haters: tutti gli occhi sono solo per Thiago

Un ritorno a casa tra le lacrime, quello di Chiara e Mattia, accolti dai loro familiari che hanno preparato per la famigliola una splendida sorpresa. Lacrime, ovviamente, di gioia: come mostra un video pubblicato dalla blogger, i due neo genitori sono stati accolti, al loro arrivo, da un vero e proprio banchetto di benvenuto per Thiago. Trasportato da papà Mattia nel porte-enfant. Colonna sonora d'eccezione della sorpresa 'Guerriero' di Marco Mengono, una canzone molto amata da Chiara, che spesso l'ha usata per dediche d'amore per il suo piccolo in arrivo.

Purtroppo anche i momenti di grande gioia dei personaggi pubblici vengono rovinati dagli haters. E' accaduto a Chiara Nasti, attaccata sui social dai più spietati 'leoni da tastiera' che hanno insinuato cattiverie davvero pesanti. Quelle, cioè, relative alla paternità del piccolo. La Nasti, poco prima di fare coppia fissa con Zaccagni, aveva infatti frequentato un altro calciatore, Nicolò Zaniolo. Poi insultato dalla influencer sui social. Ebbene, gli haters sostengono che Thiago somigli molto all'ex della blogger, insinuando, dunque, che Zaccagni non sia il vero padre del neonato.

Cattiverie alle quali la Nasti non risponde. A farlo è stato la suocera di lei, e cioè la mamma del calciatore della Lazio, che promette querele agli haters più insolenti.

