Chiara Nasti, dopo la nascita di Thiago scatta la denuncia: i commenti sono cattivissimi

Chiara Nasti deve fare ancora i conti con i commenti cattivissimi: i fan del suo ex attaccano suo figlio.

Chiara Nasti è sempre stata una personalità molto criticata a causa di diverse dichiarazioni e modi di fare che hanno spesso indispettito gli utenti del web. Eppure da quando ha annunciato la sua gravidanza sono stati tantissimi i commenti negativi che ha ricevuto e che hanno veramente turbato un periodo che ogni donna dovrebbe vivere serenamente. La Nasti aveva chiuso una relazione con il calciatore Niccolò Zaniolo e ha iniziato a frequentare Mattia Zaccagni che a breve dovrebbe diventare suo marito. I due dopo soli dieci mesi di frequentazione hanno deciso di allargare la famiglia, scelta molto chiacchierata per i tempi stretti della conoscenza.

I due hanno poi annunciato di essere in attesa ma pochi giorni dopo un coro incitato dal suo ex ha scatenato il putiferio. "Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo", cantavano i tifosi dell'ex di Chiara Nasti con lo stesso calciatore che al posto di placare gli animi dei suoi fan incitava il coro. Un gesto che nessuno ha apprezzato non solo perché si scagliava contro un bambino ancora non nato ma anche perché lasciava intendere che durante la frequentazione con Zaccagni, Chiara si sia segretamente frequentata ancora con il suo ex. Dubitare della paternità di suo figlio ha fatto talmente infuriare la Nasti ha apostrofato il suo ex come 'gamberetto', forse perché dopo la rottura aveva avuto dei ripensamenti e quindi tornato sui suoi passi come i gamberi che camminano all'indietro.

È nato Thiago, il figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: i commenti sotto il post sono cattivissimi!

Chiara ha vissuto la sua gravidanza continuando a leggere tantissimi commenti negativi sulla sua storia. Nonostante ciò Chiara ha vissuto dei momenti bellissimi come la proposta di matrimonio e le spese per l'arrivo del suo primogenito. Mercoledì 16 ottobre arriva l'annuncio della nascita dell'attesissimo Thiago. Mattia ha il cuore che implode dalla gioia mentre Chiara è forse ancora molto provata dal parto. Pubblica delle storie e delle foto ma non ha la forza evidentemente di leggere questi commenti.

Se Chiara è ancora molto provata, e Mattia non ha nessuna intenzione di stare lontano da suo figlio, sembra che ad aver preso la situazione in mano sia la suocera della Nasti che ha scritto sotto a questi commenti che le querele sono già partite.

LEGGI ANCHE:Chiara Nasti diventa mamma: ecco le prime foto di Thiago!