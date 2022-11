Pizzette in padella, semplicissime da preparare: bastano solo 15 minuti

Pizzette in padella, si preparano in soli 15 minuti e sono semplicissime da preparare: ottime per un aperitivo last-minute!

Tantissime sono le ricette che spopolano sui social grazie anche all'inventiva di tantissimi content creator che hanno portato la loro passione sui social creando piatti gustosissimi e semplicissimi da replicare. Il segreto del successo di chi ama la cucina e vuole spopolare sui social è proprio questo: all'inizio i piatti semplici da replicare e che sembrano estremamente gustosi, sono perfetti per attirare persone nuove suo profilo. Se con il minimo sforzo si ottiene la massima resa, il contern creator diventa una persona di fiducia al quale affidarsi soprattutto in occasioni speciali quando si vogliono stupire i propri ospiti.

Su Instagram circolano anche tantissime ricette che si possono creare per i più piccoli proprio in loro compagnia. È il caso di queste pizzette che non necessitano di lievitazione e che si preparano in men che non si dica solo cuocendole in padella. Ovviamente si deve avere una salsa di pomodoro già riscaldata, della mozzarella per pizze priva di acqua, e delle foglie di basilico. Una volta preparato il necessario per farcirle bastano solo 15 minuti per preparare la base delle vostre pizzette.

Pizzette in padella: ecco la ricetta super veloce!

Ad aver fatto spopolare questa ricetta che elimina i lunghissimi tempi di attesa della lievitazione è il profilo Instagram Cookist. Ecco tutto il necessario per un vassoio medio di pizzette pronte in men che non si dica. Per l'impasto occorreranno:180g farina, 1 cucchiaino lievito per torte salate, 100ml acqua, 2 cucchiai olio d’oliva e un pizzico di sale.

Aggiungete alla farina prima tutte le polveri e poi gli ingredienti liquidi. Iniziate a mescolare con una forchetta e passate poi alle mani. Una volta ottenuto un panetto liscio ed omogeneo, aiutatevi con un mattarello e distendete la pasta: deve esser spessa circa un centimetro, non di più altrimenti i tempi di cottura saranno più lunghi. Con l'aiuto di un coppa pasta create le vostre pizzette. Successivamente vanno cotte in una padella antiaderente con fuoco medio.

Una volta che sono cotte da un lato giratele e passate alla farcitura. Quando la mozzarella sarà ben sciolta mancano solo le foglie di basilico e saranno pronte per essere gustate!

