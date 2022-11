Chiara Nasti diventa mamma: ecco le prime foto di Thiago!

Finalmente è nato il figlio tanto atteso di Chiara Nasti e il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni.

Chiara Nasti dopo una drastica rottura con Zaniolo si è innamorata di un altro calciatore. Si tratta di Mattia Zaccagni, il giocatore della Lazio. I due dopo soli 10 mesi di conoscenza hanno deciso di allargare la famiglia, prima con il barboncino Twenty e successivamente a dei controlli hanno provato ad avere un bambino. Desiderio che si è subito realizzato in quanto la Nasti dichiara che 'al primo colpo' è riuscita a rimanere incinta. Decisione che alcuni hanno criticato in quanto credevano che 10 mesi erano pochi per allargare la famiglia ma la Nasti è stata molto chiara: "Ci sono coppie che dopo 10 anni ancora non convivono o rimandano ancora il matrimonio e i figli, io metterei in dubbio il loro amore e non il mio!"

La gravidanza di Chiara è stata caratterizzata da tantissimi alti e bassi come la criticata per aver deciso di festeggiare nello stadio Olimpico il gender reveal o l'inaspettata proposta di matrimonio arrivata quest'estate. Un momento magico che nonostante i continui chiacchiericci la donna si è goduta in compagnia del suo futuro marito circondata dall'amore dei propri cari.

È nato Thiago! Ecco le prime foto del figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaniolo

Chiara aveva un pancione pronto ad esplodere e si era detta estremamente stanca: ormai aveva solo voglia di conoscere suo figlio Thiago. In questi ultimi giorni ha preparato la cameretta, il corredino e la valigia per correre il prima possibile in ospedale. Oggi sui social mostra a tutti il suo primogenito.

"Benvenuto amore di mamma e papà", scrive Chiara pubblicando questo scatto che nessuno si aspettava. Chiara ha infatti dichiarato che stava pensando se pubblicare o meno delle foto di suo figlio visto che nell'ultimo periodo è stata sommersa da così tanti messaggi negativi che aveva paura che potessero arrivare anche a suo figlio piccolo e indifeso. La coppia stava valutando quindi se mostrarlo ma una volta nato i genitori non hanno saputo resistere!

Finalmente Mattia e Chiara possono stringere tra le proprie braccia Thiago. Il bimbo si è fatto attendere parecchio ma finalmente è qui! Bellissimo, noi crediamo che sia un perfetto mix di mamma e papà! Non ci resta che fare le congratulazioni alla coppia per questo nuovo capitolo della loro vita.

LEGGI ANCHE:Chiara Nasti non riesce a trattenersi: "Sto morendo", tantissime persone non ha saputo resistere proprio come l'influencer