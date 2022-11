Rocco Siffredi rompe il silenzio: "Io sono come Francesco Totti, dopo la separazione con Ilary Blasi..."

Rocco Siffredi ospite a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani. Racconta un dettaglio della separazione tra Totti ed Ilary.

Il divorzio di Francesco Totti ed Ilary Blasi continua ad essere il più chiacchierato di tutti. Tantissime sono state le coppie che si sono separate in questo 2022: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno 'aperto le danze' mentre 'per ora' a chiuderle sono stati Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Questi sono solo alcuni dei volti noti al mondo dello spettacolo che si sono separati ma nessuna coppia 'scoppiata' ha creato tanto scalpore come la conduttrice de L'Isola dei Famosi e il calciatore giallorosso.

Rocco Siffredi ospite di Francesca Fegnani non solo si racconta ma si lascia scappare anche un dettaglio che riguarda proprio la chiacchieratissima ex coppia. Siffredi e Totti sono molto più simili di quanto possiamo immaginare e a svelarlo è proprio l'attore a luci rosse.

Rocco Siffredi spiazza tutti: "Io e Francesco Totti siamo uguali, ecco perché dopo la separazione con Ilary..."

Inizia la puntata di Belve con la tipica domanda di Francesca: "Che belva si sente". Già la risposta di Rocco è spiazzante: "Sono una scimmia, loro fanno sesso allo zoo con tantissimi telespettatori e non se ne fregano di nulla". Francesca poi chiede come mai quando ha ricevuto il suo invito, l'attore ha risposto: "Sapevo che prima o poi mi avresti chiamato". Rocco si sente il personaggio giusto per il programma della Fagnani, ama il suo modo di intervistare e non vedeva l'ora di raccontare la sua nuova vita ora che ha abbandonato i film. Eppure nonostante il racconto 'piccante' con alcuni dettagli veramente esilaranti, c'è una parte dell'intervista che spiazza tutti. Rocco parla della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Dopo aver raccontato come ha scoperto la sua vocazione e l'accettazione dei suoi genitori e soprattutto come sua moglie è stata l'unica donna capace di stare al suo fianco in questa lunga carriera, ha raccontato un dettaglio che lo accomuna a Francesco Totti. Impossibile non parlare della coppia soprattutto perché poco prima della rivelazione sul giocatore giallorosso, Rocco Finisce in lacrime: Siffredi ammette di avere una vera e propria dipendenza dal sesso. Racconta alla Fagnani: "So che io e Totti abbiamo lo stesso problema con questa dipendenza ecco perché quando ho saputo della separazione con Ilary ho deciso di mandargli in messaggio".

