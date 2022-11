Fabrizio Corona su Francesco Totti e Ilary Blasi: le dichiarazioni sono spiazzanti

Francesco Totti e Ilary Blasi finiscono nuovamente nel mirino di Fabrizio Corona: ecco le sue ultime dichiarazioni.

Francesco e Ilary sono senza ombra di dubbio una delle coppie più chiacchierate dell'anno nonostante siano tantissime le coppie che quest'anno hanno comunicato la separazione. Sembra che nessuna abbia creato scalpore come quella tra il calciatore giallorosso e la conduttrice, forse perché prima che i diretti interessati ufficializzassero la separazione avevano messo a tacere le continue voci che circolavano ormai da febbraio su una presunta crisi.

Un annuncio inaspettato per alcuni ma atteso per tantissimo tempo da altri come Fabrizio Corona che ha sempre dubitato del rapporto della coppia prima ancora che i due si sposassero. Come dimenticare quando Ilary Blasi conduceva il Grande Fratello Vip e ha voluto levarsi qualche sassolino dalla scarpa chiamando Fabrizio come ospite. Forse si aspettava delle scuse ma Corona ha continuato a sostenere la sua verità.

Fabrizio Corona spiazza tutti con nuove dichiarazioni sulla coppia Totti-Blasi

Fabrizio ha sempre sostenuto che prima del matrimonio Francesco si sia 'intrattenuti' con Flavia Vento, tradimento smentito più e più volte dal diretto interessato anche perché la sua promessa era già in attesa del suo primo figlio. Recentemente il Re dei paparazzi è tornato a parlare della coppia in tv private sostenendo che Rocco Siffredi ha ragione. Il divo a luci rosse ha infatti dichiarato che lui e Totti hanno una dipendenza dal sesso e come riporta Biccy secondo Corona Francesco ha tradito Ilary con 500 donne ogni anno per tutti questi 20 anni di matrimonio.

Fabrizio commenta poi anche la fine del matrimonio. Secondo Corona anche Ilary ha tradito Francesco ma per lui, visto che il tradimento è recidivo, ha proposto il classico '1-1 palla al centro'. È stata Ilary a non accettare questa condizione e se lei ora sembra dimenticarlo Francesco ha trovato la fotocopia, secondo Corona, con cui sostituirla. Il calciatore stando a ciò che ha dichiarato il Re dei paparazzi non ha nessuna intenzione di crearsi una nuova famiglia ma ha solo trovato una donna identica che possa sostituire la bella Ilary. Inoltre sostiene che la conduttrice ha sbagliato a farsi scappare questo scapolo d'oro visto che lui tra dieci anni sarà ancora il famosissimo Totti mentre lei sta già finendo nel dimenticatoio.

