Ilary Blasi 'fa sparire' il cucciolo che Noemi Bocchi ha regalato a Cristian

Che fine ha fatto Tyson? Cristian aveva ricevuto un cucciolo da Noemi Bocchi ma sembra che mamma Ilary non abbia apprezzato.

La faida tra i due ex coniugi continua. Dopo aver annunciato la separazione i due ex coniugi, Francesco ed Ilary hanno chiesto riservatezza soprattutto per tutelare i figli. La donna è subito partita per la Tanzania mentre Francesco è stato più e più volte avvistato in compagnia di Noemi Bocchi che ad oggi si conferma essere la sua compagna. I due non hanno mai lasciato dichiarazioni eppure sono state tantissime le indiscrezioni che sono uscite sul loro rapporto.

Inizialmente si vociferava che la fine della separazione fosse dovuta ad alcuni messaggi che la conduttrice si scambiava con un giovane aitante con il quale si sarebbe incontrato a Milano quando saliva per le puntate dell'Isola dei Famosi. Successivamente si è sparsa la voce che a far scoppiare il matrimonio siano stati dei sospetti pomeriggi di Isabel in compagnia dei figli di Noemi. Ilary avrebbe ingaggiato un investigatore privato e così ha scoperto la relazione extraconiugale di Francesco.

Dopo i Rolex e le Chanel ora sparisce anche Tyson, il cucciolo che Noemi ha regalato a Cristian

I due ex si sono rivisti dopo mesi in tribunale ma prima di incontrarsi sono uscite altre indiscrezioni questi mesi. Pare che i due si siano fatti dei 'dispettucci'. Ilary avrebbe fatto sparire la collezione di Rolex di Francesco dal valore di oltre un milione mentre lui ha 'sequestrato' tutte le borse firmate della conduttrice. Questione che è stata anche ripresa in tribunale e che quest'estate ci ha fatto veramente tanto ridere soprattutto perché la conduttrice si è filmata dinanzi ad un negozio Rolex taggando proprio l'ex marito.

Quest'estate era anche 'sparito' il gatto della coppia che Ilary ha fortunatamente ritrovato dopo aver pubblicato diversi annunci sui social. Dagospia però lancia una nuova indiscrezione. Noemi Bocchi ha regalato al primogenito di Ilary e Francesco un cucciolo in occasione dei suoi 17 anni.

Stando a quanto riporta Dagospia anche il piccolo Tyson sembra essere 'sparito'. Sarà colpa di Ilary che non ha per nulla gradito la presenza di un nuovo cucciolo da gestire in casa sua? O semplicemente non ha accettato che la nuova compagna dell'ex marito si sia presa la briga di prendere un cane e quindi affibbiare a lei e al figlio altre responsabilità?

