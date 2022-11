Gf Vip, 7, nuova vippona positiva al Covid: l'annuncio spiazza i fan

Nuovo concorrente del Grande Fratello Vip positivo al Covid: ecco di chi si tratta. Fan preoccupatissimi

Non è riuscito ad entrare per ben due anni nella casa del Grande Fratello Vip ma sembra che quest'anno abbia varcato la porta rossa e stia veramente mettendo a dura prova le sorti del programma. Tutto ha avuto inizio con Patrizia Rossetti che durante le nomination di giovedì scorso ha iniziato a tossire stizzosamente allarmando tutti quando poi ha avuto un picco di febbre. Alla donna hanno fatto il tampone per precauzione ma nessuno si sarebbe aspettato di trovare l'esito positivo. Ecco allora che viene subito isolata e tutti i concorrenti sono stati subito tamponati. Dopo la Rossetti sono stati resi noti i nomi di altri vipponi che in puntata di lunedì abbiamo visto isolati. Si tratta di Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini da cui molto probabilmente è nato tutto.

Ovviamente come ha anche spiegato Signorini non si sta facendo la caccia all'untore come nel '600 avveniva con le streghe ma grazie all'aiuto di un virologo è stato spiegato che un falso negativo di uno dei nuovi ingressi ha dato il via al focolaio. Anche Pamela Prati è stata contagiata e ha dovuto assistere alla puntata solo dalla sua casa in isolamento mentre il suo Bellavia la riempie di fiori e attenzioni.

Altra vippona positiva al Covid: ecco di chi si tratta

I concorrenti in questo momento sono sotto controllo e continuamente monitorati con tamponi, soprattutto chi manifesta dei sintomi tipici del virus. Attilio sembra pian piano riprendersi e in puntata ha ammesso di esser stato veramente tanto male. Nella casa tutti temono il peggio e sembra che il focolaio abbia fatto un'altra vittima. L'indiscrezione parte da Daniele Del Moro che è stato beccato durante la diretta a dichiarare la possibilità di un nuovo positivo. Parole poi confermate dall'esperta del gossip Deianira Marzano che pubblica questa storia.

Daniele che ha un'amicizia particolare con la Goitch pare che sia stato informato, soprattutto perché i due stanno sempre insieme abbracciati. "Mi hanno detto di stare zitto", riporta un utente del web a Deianira, forse perché la produzione vuole accertarsi della positività della donna prima di far uscire il comunicato ufficiale. Questa situazione non promette veramente nulla di buono ma la produzione sta cercando di fare di tutto per evitare la chiusura del programma. Sono stati beccati anche alcuni uomini entrati per sanificare la casa sperando che questa situazione si plachi il prima possibile.

