Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi: "Siete falsi", parole amare per Luciano Punzo e Manuela Carriero

Luciano Punzo criticato da Antonella Fiordelisi: scoppia la lite nella casa per colpa dell'ex Manuela Carriero.

Luciano si è presentato nel videoclip come modello ma oltre questo sappiamo che ha partecipato a tantissimi reality. Con Gennaro Lillio era la coppia dei 'Guaglioni' a Pechino Express, programma che ha dovuto abbandonare a causa di un infortunio. Successivamente è stato il tentatore di Temptation Island ed è diventato particolarmente famoso in quanto non solo si è avvicinato alla fidanzata Manuela ma i due si sono innamorati. La donna ha infatti lasciato il suo ex Stefano per viversi una storia d'amore che abbiamo visto nascere nel programma. Seguitissimi sui social lui le ha anche presentato la piccola Eva, bambina nata dalla sua precedente relazione. Subito sono andate d'accordissimo e Luciano stava vivendo la sua favola con le sue donne della sua vita.

Eppure come un fulmine a ciel sereno sono iniziati a sorgere dei problemi e la coppia aveva già annunciato una separazione. Dopo poco però è tornato il sereno ma ad un passo dal suo ingresso nella casa più spiata d'Italia i due hanno dichiarato nuovamente la fine della loro relazione.

Luciano Punzo mente sul suo rapporto con Manuela Carriero?

Entrato nella casa si è dichiarato single ma durante alcuni discorsi che non sono piaciuti tanto al popolo del web ad intervenire per difenderlo è stata proprio la sua ex Manuela. Anche all'interno della casa spesso Luciano parla della sua 'fidanzata' e di come vive la convivenza usando ancora tempi al presente. Dettagli che hanno insospettito Antonella Fiordelisi che, mentre Luciano Piangeva per Manuela credendo di averla persa per sempre, confessava di non credere a questa rottura e che tutto fosse stato architettato dai due per l'ingresso nella casa.

Parole che non sono state per nulla gradite da Luciano che in un momento di sfogo con Daniele dichiara la sua verità e aggiunge: "Antonella accusa me ma lei è la prima che sta giocando". Secondo Luciano infatti il padre di Antonella, Stefano, è entrato nella casa è si è dichiarato 'Donnalisi' per mandare un chiaro messaggio alla figlia: "Ha soli 24 anni, il padre le ha detto di stare con Edoardo perché forse avrà visto e sentito qualcosa, avrà tempo per innamorarsi di nuovo o ritornare con il suo ex ma ora le ha suggerito come continuare qui dentro". Antonella dal canto suo ritiene che la reazione di Luciano sia stata spropositata e velatamente fa intendere che i due sono falsi e che hanno studiato tutto a tavolino.

LEGGI ANCHE:Gf Vip 7, web furioso: Antonino Spinalbese, Edoardo Tavassi e Luca Salatino prendono di mira un concorrente