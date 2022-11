Rösti, una ricetta che dovete assolutamente provare: si prepara in soli 10 minuti!

Avete mai assaggiato i rösti? È un piatto della tradizione svizzera che si cucina in soli 10 minuti.

Gli italiani sono molto legati alla cucina della propria tradizione e, come dargli torto. Piatti gustosissimi con pochi ingredienti sono replicati in tutto il mondo. Siamo amatissimi per la pasta e soprattutto per la pizza. Eppure tra di noi c'è sempre qualcuno che decide di sperimentare con diverse ricette provenienti da diverse parti del mondo. Ultimamente sta spopolando la cucina orientali, in particolare quella cinese e giapponese soprattutto grazie all'apertura di tantissimi locali. Inoltre negli alimentari spesso si trovano degli angoli dedicati alle cucine straniere dove si possono acquistare gli ingredienti essenziali: oltre alla ormai comunissima salsa di soia ci sono anche spezie piccantissime per la cucina messicana e fogli di riso per preparare gli involtini giapponesi.

Per questa ricetta che vi proponiamo oggi non sarà necessario girare per i diversi discount per cercare ingredienti particolari: tutto ciò che vi occorre sono solo delle spezie!

R östi, ecco come preparare questa ricetta a base di patate super gustosa: bastano solo 10 minuti.

I rösti sono un piatto tipico della tradizione svizzera che spesso vengono serviti come contorno o anche per una prima colazione salata abbondante. Tutto ciò che vi occorre sono 500g di patate, 2 uova e 40g di amido di mais. Una volta sbucciate le patate dovete grattugiarle in fori spessi e strizzarle per levare via tutta l'acqua. Ponetele in una ciotola e aggiungete le uova e l'amido. Non possono mancare le spezie in quanto sono proprio loro a rendere super particolari queste frittelline.

Immancabile il prezzemolo, l'erba cipollina, la paprika a scelta se dolce o piccante, coriandolo (giuso una puntina) sale e pepe quanto basta! Una volta amalgamati tutti gli ingredienti si formano delle frittelle che vanno fritte in una padella con abbondante olio. Alcuni le servono con una salsa altri invece le farciscono con prosciutto crudo e formaggio spalmabile. Una ricetta semplicissima che si prepara in meno di 10 minuti e che sono sfiziosissime soprattutto per un antipasto in stile buffet: non fatele in questo caso troppo grandi, ricordatevi che il galateo richiede che le porzioni da consumare in piedi si mangino in un sol boccone!

