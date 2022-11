Barbara D'Urso irrompe in una loca: "Mi metto io ai fornelli", ma cosa combina!

Barbara D'Urso irrompe nella cucina di un locale: "Voglio fare da sola!", panico nella brigata.

Barbara D'Urso ha annunciato un nuovissimo progetto che ha entusiasmato tutto il suo pubblico. Si tratta di un podcast 'amiche mie' in cui in compagnia delle più care conoscenze si racconta. Un'idea che ha entusiasmato tutti soprattutto perché siamo abituati a conoscere Barbara sotto il punto di vista professionale. La donna in tv è ormai nota, i suoi programmi registrano sempre ottimi ascolti e il pubblico è affezionatissimo alla conduttrice partenopea che ogni puntata inizia 'prendendosi il caffè' con i suoi amatissimi telespettatori. Abbiamo visto Barbara nelle vesti di attrici, conduttrice, giornalista ed intervistatrice, un talento a tutto tondo ma oltre a sapere che 'il suo cuore è prima dei suoi figli e poi del suo pubblico' chi è Barbara nel privato?

Grazie all'avvento dei social siamo riusciti in questi anni a conoscerla meglio e nelle sue storie c'è sempre una costante: Barbara è sempre in compagnia delle sue amiche. Le invita spesso a cena a casa sua e anche a dormire con sveglia il giorno presto perché deve correre a lezione di danza. Barbara ha decido di dar vita a questo nuovo progetto ma per le sue amiche farebbe veramente di tutto!

Barbara D'Urso, confusione in un locale: per le sue amiche è disposta a tutto!

Barbara dopo la consueta puntata di Pomeriggio5 si è cambiata, ha indossato un cappotto veramente appariscente e con le amiche di sempre che ormai conosciamo benissimo dalle sue storie è andata a cena fuori. Se pensate che Barbara si sia 'limitata' ad offrire la cena per coronare il successo del loro podcast ma ha deciso di irrompere nella cucina per preparare lei stessa, in compagnia dello chef, la cena per le sue amiche!

"Ho finto passiamo ad impiattare?", inizia la storia di Francesca Caldarelli che Barbara riposta anche sul suo profilo. Dopo aver preparato con tanto di cappotto zebrato, ha chiesto aiuto allo chef per impiattare e quando l'amica domanda: "Chi è arrivato in cucina", per scherzare con i suoi follower Barbara replica "Non ci scocciare", mentre concentratissima prepara le porzioni per le sue amiche. Nella prossima storia Barbara mostra come tutte hanno 'spazzolato' via tutto. Nonostante l'intromissione in cucina il primo della D'Urso è stato particolarmente gradito.

