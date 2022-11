Uomini e Donne, Pinuccia dimentica finalmente Alessandro ma riceve un due di picche

Pinuccia dimentica Alessandro? Maria De Filippi la chiama in centro studio: ecco la serata passata con Agostino.

Pinuccia è diventata una delle antagoniste principali di Tina Cipollari. Le due donne si punzecchiano in ogni puntata soprattutto perché l'opinionista crede che Pinuccia ancora non abbia capito che Alessandro vuole solo una semplice amicizia. La dama di Vigevano non ha per nulla preso bene che sono scese altre donne a corteggiare Alessandro, soprattutto perché alcune sono particolarmente giovani e belle. Quando ha abbracciato Rosalia, Pinuccia è uscita dallo studio in lacrime e finalmente, dopo un anno, si è dichiarata. "Se mi vuoi bene non uscire con altre donne".

Alessandro però ha sempre detto: "Sei un'amica!" e all'ennesimo chiarimento, Pinuccia ritorna su i suoi passi pur di non perderlo ottenendo nuove critiche non solo da Tina ma anche da Maria. Pinuccia arrabbiatissima dice che a Uomini e Donne non si viene per trovare le amiche ma l'amore e la padrona di casa dice che Alessandro può venire sempre anche solo per compagnia.

Pinuccia dimentica Alessandro? Ecco com'è andata l'uscita con Agostino

Inizia una nuova puntata di Uomini e Donne e Maria chiama a centro studio Pinuccia. Ovviamente non manca il commento di Tina Cipollari che non appena vede la dama di Vigevano dice: "Ma come si è vestita? Come un quadro dell'ottocento?" Tutti si domandano se sia uscita nuovamente in 'amicizia' con Alessandro ma a sedersi dinanzi a lei a centro studio è un nuovo signore: Agostino.

Tutti sono sbalorditi che finalmente Pinuccia si sia dedicato ad un altro uomo. Tutti si aspettano che finalmente abbia coronato il suo sogno di trovare qualcosa di più forte di una semplice amicizia che ancora oggi ha con Alessandro. Raccontano che sono andati a cena fuori e che sono stati bene ma che oggi avrebbero deciso cosa volevano l'uno dall'altra: Pinuccia spiazza tutti dichiarando che vuole solo un amicizia e lui, dopo il rifiuto dice di volere lo stesso.

Pinuccia poi aggiunge poi di aver portato delle lettere. Delle persone che l'hanno incrociata in albergo hanno scritto delle lettere per Maria De Filippi. In queste i fan chiedono alla padrona di casa se può far tornare Pinuccia e Alessandro insieme: insomma la dama le sta provando veramente tutte per tornare con Alessandro, secondo Tina le lettere non sono nemmeno autentiche.

