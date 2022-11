Uomini e Donne, Ida Platano furiosa: "Non vi permettere di chiamare Alessandro così"

Ida Platano furiosa per il video che Maria De Filippi ha mandato in onda: Riccardo e Roberta hanno offeso il suo Alessandro.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne c'è come sempre stato il teatrino tra Ida e Riccardo. Nella puntata precedente Ida ha passato un ballo a parlare con Riccardo vicino la macchinetta del caffè mandando su tutte le furie Alessandro. Subito l'ha rincorso nei camerini e stanno continuando ancora la loro relazione: Alessandro riempie Ida di attenzioni, cosa che lei ricerca in un uomo mentre lei ha dimostrato che il ballo con Roberta l'ha mandata su tutte le furie. Ida è gelosa e questo mostra come nel suo cuore Alessandro si stia facendo spazio.

Subito dopo la puntata Riccardo ha scambiato due chiacchiere con Roberta e i due hanno continuato a commentare la relazione dei due ex. Roberta sembra che ancora non riesce a mandar giù il fatto che Alessandro sia tornato da Ida mentre Riccardo vorrebbe avere delle dimostrazioni dalla donna siciliana prima di esporsi. Tra una chiacchiera e l'altra i due hanno commentato il fatto che Alessandro abbia accettato un nuovo confronto di Ida con Riccardo apostrofandolo in maniera non proprio carina.

Ida Platano furiosa per le offese rivolte al suo uomo: "Non vi permettete!"

Ida Platano si è seduta a centro studio con il suo Alessandro e lui ha continuato ad affermare che ogni volta che stanno insieme sta benissimo e quando sono lontani sente la sua mancanza. Lui è cotto di Ida anche se ha paura dell'ombra di Riccardo che continua prepotentemente a presentarsi prima con dediche e con bigliettini mai consegnati. È stato proprio Ricardo ad avvicinarsi quando sono andati alla macchinetta del caffè e il filmato dimostra che lui ha cercato l'ennesimo contatto: "Se non parliamo così quando lo facciamo? litighiamo solo!", afferma il cavaliere ma la donna va a sedere.

Subito dopo Maria mostra un altro filmato di Riccardo e Roberta che nel dopo puntata commentano il rapporto di Ida e Alessandro ma la donna siciliana va su tutte le furie quando dicono che Alessandro è un 'cagnolino' che le va sempre dietro chiamandolo poi anche 'cogli**e'. Quando finisce l'rvm Ida va su tutte le furie: "Non vi dovete permettere di chiamare Alessandro così perché non è un cogli**e!", commenta Ida difendendo il suo uomo. Alessandro felicissimo che Ida prende le sue parti si gode il momento in cui zittisce tutti sentendosi forse per la prima volta veramente importante per la donna.

