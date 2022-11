Che tempo fa oggi a Salerno e Avellino? La parola agli esperti

Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Salerno e Avellino? Vediamolo insieme!

Napoli

Il meteo per Napoli oggi è caratterizzato da pioggia leggera con umidità del 70% e temperatura media di 18.67°C. La temperatura minima è di 16°C mentre la temperatura massima raggiunge i 19.54°C. La velocità del vento è di 3.38km/h, mentre il cielo è coperto al 47% da nuvole.

Avellino

Il meteo per Avellino indica una probabilità del 70% di pioggia leggera e una temperatura media di 17.13°C. La temperatura minima sarà di 13.4°C mentre la massima sarà di 17.48°C. La velocità del vento sarà pari a 3.31 km/h, e la percentuale di nuvolosità sarà del 35%. Oggi puoi vestirti in modo comodo, con preferibilmente indumenti in tessuto naturale. Porta con te un ombrello e un berretto di lana se dovesse piovere.

Caserta

Il tempo a Caserta oggi sarà caratterizzato da pioggia debole. La temperatura media sarà di 18.5°C, la temperatura minima di 14.85°C e la temperatura massima di 19.05°C. Il vento soffierà a una velocità media di 3.53km/h, ed avrà una percentuale di nuvolosità del 79%. oggi: pioggia debole

Salerno

Il meteo per la città di Salerno oggi è caratterizzato da piogge deboli e una temperatura media di 14.48 gradi. La temperatura minima è di 9.77 gradi mentre la temperatura massima raggiunge i 15.87 gradi. Il vento soffia con una velocità media di 2.5 km/h ed una percentuale di nuvolosità del 45%.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento è caratterizzato da nuvolosità variabile e temperature medie tra i 16 e i 17 gradi. L'umidità rimane alta intorno al 70-75% mentre la velocità del vento è moderata, oscillando tra i 4 e i 6 chilometri orari. Giorno ideale per una passeggiata nel centro storico, visitare i monumenti e i musei.

Paeestum

Il tempo a Paestum oggi è caratterizzato da pioggia moderata e un'umidità del 76%. La temperatura media è di 18.41°C, mentre la minima è di 14.39°C e la massima di 19.52°C. La velocità del vento è di 2.54km/h, e la nuvolosità del 48%. In base alle condizioni meteorologiche, oggi a Paestum è consigliabile: Vestiti con abiti leggeri, indossare un cappello e fare attenzione alla pioggia.