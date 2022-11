Uomini e Donne, Gianni Sperti: "Questa cosa succede una volta ogni 10 anni", frecciata velenosissima

Gianni Sperti manda una frecciatina velenosissima ad alcune dame e cavalieri del parterre.

Gianni Sperti è uno degli opinionisti più amati dal pubblico. Come Tina Cipollari anche il ballerino pugliese ha i suoi 'pupilli' che difende sempre. Tra questi c'è senza ombra di dubbio Ida Platano che può sempre contare sul supporto dell'opinionista quando i due battibeccano. Gianni crede che la storia tra i due sia infinita e che si stanno creando dinamiche già viste soprattutto da quando Ida sta uscendo con Alessandro Vicinanza. Forse il tarantino ora che vede Ida avvicinarsi a un altro uomo sente un po' la terra tremare sotto i piedi e nonostante Gianni provi sempre a far dichiarare a Riccardo i suoi sentimenti per la donna proprio non riesce per paura di ricevere l'ennesimo due di picche.

Gianni commenta anche sempre il percorso di Armando Incarnato che secondo l'opinionista si comporta sempre nella stessa maniera con le donne, fingendo di tutelarle per poi raccontare sempre tutto quando iniziano le discussioni. Anche il percorso di Gemma è sempre sotto il giudizio dell'opinionista che ormai conosce bene la donna. Sono ormai anni che queste dame e questi cavalieri sono nello studio cercando l'amore ma oggi è successa una cosa inaspettata.

Gianni Sperti, l'opinionista sotto shock: "Questa cosa succede una volta ogni 10 anni!"

Inizia la nuova puntata di Uomini e Donne e Maria chiama a centro studio Fabiano, un uomo che Tina non conosce. Effettivamente la scorsa puntata non c'è stato tempo di far presentare il cavaliere ecco perché quando a centro studio lo raggiunge Cristina tutti sono stupiti. Anche la dama è entrata a far parte del parterre femminile la scorsa puntata. I due si sono visti, hanno fatto un ballo, e dopo che si sono levate la mascherina Cristina conferma di aver avuto un colpo di fulmine. I due si sono scambiati il numero, hanno continuato a ballare sempre tra di loro durante la scorsa puntata e in settimana si sono incontrati facilitati anche della vicinanza dei paesi in cui vivono. Fabiano poi spiazza tutti.

"Siamo affini, l'attrazione fisica c'è e oggi usciamo dallo studio". Tutti restano spiazzati persino Gianni che afferma: "Maria, dobbiamo ringraziare Fabiano e Cristina perché sono la dimostrazione, oltre che esiste il colpo di fulmine, che ci sono ancora persone che vengono qui per innamorarsi. Non tutti sono interessati alle telecamere e sono disposti a conoscere le persone fuori. Grazie per queste emozioni". Un discorso che commuove tutti e che forse cela una piccola frecciatina a chi, da anni, siede nel parterre.

