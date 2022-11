Uomini e Donne, Gemma Galgani vuole copiare le ventenni: "Cosa combini!"

Gemma Galgani fa una proposta al suo cavaliere e tutti la criticano: "Non ti paragonare alle ventenni!"

Gemma Galgani si è messa nuovamente in gioco in questa nuova edizione di Uomini e Donne ma per ora nessun cavaliere sembra averle rapito il cuore. Forse perché come lei sostiene c'è sempre l'intromissione di Tina Cipollari che con i suoi commenti spaventa sempre i corteggiatori. Quest'anno però anche Gianni Sperti e tanti altri hanno notato che la dama di Torino è diventata particolarmente selettiva. Se prima si 'accontentava', come dichiara oggi in puntata Gianni, di un uomo come Enio che era molto più vicino alla sua età da quando c'è stata la storia con George il gabbiano Gemma è completamente cambiata.

La donna ama vestirsi veramente con abiti super attillati e veramente sexy. Tina sostiene anche che quando un uomo le piace particolarmente è palesemente visibile: sostiene l'opinionista di cambiare anche la voce.

Gemma Galgani come le ventenni, Tina Cipollari furiosa sostiene: "Sei cambiata in questi anni"

È sceso un nuovo uomo per Gemma e Tina non appena l'ha visto ha detto: "Sarà breve ma intenso". Ha sostenuto infatti nella scorsa puntata che era non solo troppo grande ma anche poco avvenente per i nuovi canoni della donna. Ecco allora che Gemma per dimostrare che la sua acerrima nemica non ha ragione decide di tenere il suo corteggiatore e dopo qualche ballo si organizzano per un'esterna. Consumano un aperitivo e lui le propone un sensuale tango. Dopo un paio di passi Gemma dichiara: "Voglio fare quel ballo che ha fatto la ragazza in puntata". Si riferisce alla corteggiatrice di Federico che balla nei locali.

La ragazza aveva ballato in maniera super sexy con Gianni Sperti per mostrare a Maria come mai il tronista si era illuminato quando la ragazza ha dichiarato di saper ballare. Un ballo super sexy che sembra aver incuriosito anche Gemma che si cimenta proprio come Elena.

Tina come suo solito commenta che questo è stato l'ennesima dimostrazione che Gemma vuole imitare le ventenni. Inoltre afferma che questo è stato un modo per allontanarsi dal suo corteggiatore e non continuare con il tango. Tina poi non ha tutti i torti visto che Gemma ha deciso di non continuare la conoscenza visto che sostiene che i due hanno interessi diversi. Gianni afferma che, visto che la scorsa dopo tutti l'avevano accusata di essere superficiale per aver mandato subito via un corteggiatore, questa volta ha deciso di uscire per dimostrare di non essere legata all'aspetto estetico ma che comunque ormai vuole uomini giovani.

