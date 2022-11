Uomini e Donne, Maria De Filippi smaschera Riccardo Guarnieri: "Non sei credibile!"

Maria De Filippi mette Riccardo Guarnieri alle strette: ecco il video che dimostra il suo interesse per Ida Platano.

Durante la nuova puntata di Uomini e Donne continua il litigio tra Ida e Riccardo. A causare le nuove dinamiche al centro studio è stato il bigliettino mai scritto da Riccardo in cui lei chiedeva chiarezza: voleva scoprire i suoi sentimenti che ancora oggi il cavaliere fatica ad esprimersi. Un giorno Riccardo dice che non chiederà mai a nessun'altra donna di sposarlo perché Ida era l'unica con cui si è sentito di farlo, il giorno dopo dice che non ha nessuna intenzione di dichiararsi e rischiare di avere un ennesimo due di picche. Ecco allora che la donna lo accusa di non essere coraggioso supportato da Gianni e Maria che spingono il tarantino a dirlo.

Secondo Riccardo è inutile dichiarare i suoi sentimenti se dall'altra parte c'è chiusura e soprattutto si arrabbia ogni volta con tutti in studio credono che solo Ida abbia messo un punto alla loro relazione. Secondo il tarantino infatti tante donne del parterre non accettano il numero proprio perché credono che sia ancora sentimentalmente legato alla Platano mentre Ida continua la sua conoscenza con Alessandro. Il cavaliere di Ida crede che a Riccardo in questo momento stia tremando la terra sotto i piedi perché la relazione sta andando avanti e forse ha paura che Ida si innamori finalmente di un altro lasciandolo una volta e per sempre. Anche Ida ha dichiarato che in passato si è sempre sciolta come neve al sole ma ora è chiusa.

Maria De Filippi, l'rvm contro Riccardo Guarnieri

All'ennesima discussione che inizia in studio Maria si rivolge a Riccardo e spiega: "Tu sei arrabbiamo perché lei ha trovato una persona che crede che la vostra storia sia chiusa e sta andando avanti. Tu invece vieni messo sempre in discussione ma ora ti spiego perché le donne del parterre credono che tu sia ancora innamorato". Maria mostra l'ennesimo filmato in cui Riccardo si lamenta che Ida vuole tutte le dimostrazioni ma che lei è la prima a non ammettere i suoi sentimenti.

"Non ho detto nulla di diverso Maria", commenta Riccardo che sostiene di non aver scritto nulla su quel bigliettino perché non ha mai dimostrazioni da parte della Platano. Ida come ormai accade in ogni puntata esce dallo studio e viene raggiunta da Alessandro che ormai la considera la sua fidanzata. Riccardo quando sente che il cavaliere è pronto ad uscire dallo studio con Ida resta spiazzato e si fa forza del fatto che la sua ex ancora non è pronta.

