Belen Rodriguez al centro della bufera: "Questo non dovevi proprio farlo!", il web si infiamma

Belen Rodriguez finisce al centro di una polemica: il web questa volta non perdona. Il suo errore è grave!

Belen Rodriguez è sempre stata una conduttrice molto amata. Notata da tutti in un primo momento per la sua bellezza, la donna argentina ha dimostrato di essere una vera showgirl come poche. Belen è ironica e spiritosa ma anche empatica e profonda, adatta a qualsiasi tipo di conduzione: non a caso il sabato ha le redini in mano di Tu Si Que Vales dove scherza con i suoi colleghi, ospiti e giudici mentre durante la settimana affronta temi di attualità a Le Iene. Belen è una bravissima cantante e ballerina ed è proprio tra diversi passi a due che si è innamorata di Stefano De Martino. Nel mondo dello spettacolo e della moda ormai si è affermata ed ha così deciso di lanciarsi nell'imprenditoria. Insieme alla sorella Cecilia ha creato una linea di costumi mentre in un altro progetto in cui vede coinvolto anche il fratello Jeremias ha aperto un vero e proprio brand non solo per adulti ma anche per bambini.

Belen Rodriguez sponsorizza un brand e il web si infuria: "Questo non dovevi farlo!"

Belen ha ormai il suo brand familiare e ha annunciato l'arrivo anche di una novità: a gennaio debutterà con Mar De Margaritas con tantissimi abiti con fantasie maxi e mini. Eppure nonostante si stia imponendo nel mercato della moda l'argentina non rinuncia di certo a collaborare con altri brand anche se quest'ultimo post che ha pubblicato ha dato il via a una serie di polemiche.

Il posto è una pubblicità a Shein, brand di capi online amato da tantissime persone per i prezzi estremamente contenuti. Intorno al marchio però ci sono tantissime critiche soprattutto per come trattano le dipendenti e per il minimo salario che ricevono. Inoltre essendo una catena di fast fashion come tutte tante altre è estremamente inquinante. Belen ha sicuramente un look strepitoso in questo post ma sembra che tutti si siano concentrati su altro.

Questi sono solo alcuni dei commenti che la donna riceve sotto questo post e che scatena una vera e propria polemica. "Una persona come te ha la fortuna di poter scegliere e dire di no", scrive un utente sottolineando che Shein sarà sicuramente un marchio conveniente per chi non ha grandi possibilità economiche ma che la conduttrice avrebbe potuto evitare di sponsorizzare magari attuando una ricerca su diverse aziende accessibili made in Italy anche per aiutare i commercianti stremati dalla crisi.

