Chiara Ferragni e Fedez sotto shock: "Non ci aspettavamo questo da Leone!"

Chiara Ferragni e Fedez sconvolti dal comportamento di Leone: "A casa non lo fa mai!"

Chiara Ferragni e Federico conosciuto da tutti come Fedez, si sono innamorati e subito hanno capito che erano fatti l'uno per l'altra. A dichiararlo è stata proprio Chiara quest'estate quando con simpatici TikTok ha raccontato il loro incontro e come si sono innamorati: "Non trovo niente di più sexy di un uomo che si vuole impegnare e lui subito mi ha detto che voleva sposarmi e avere dei figli". La storia della proposta di matrimonio la conosciamo tutti: Federico ha raccontato che poco prima del suo concerto all'arena di Verona i due avevano furiosamente litigato e che aveva paura che dinanzi a tutta una platea Chiara rispondesse di no.

Dopo essersi cambiato e vestito elegantissimo, Fedez ha invitato Chiara sul palco e ha cantato il singolo inedito 'Favorisca i sentimenti' mentre l'arena di Verona sbandierava tantissimi cuori. "Non servono anelli per tenerci insieme ma credo che per chiederti questo sì", disse inginocchiandosi e proponendosi. Poco dopo è arrivato il video del singolo e l'annuncio che all'altare sarebbero stati in tre: quattro anni fa è nato Leone.

Leone non è più il piccolo di casa perché poco dopo è arrivata la sorellina Vittoria che la coppia descrive come una vera monella. Star indiscussa del web ha sicuramente 'rubato' la scena al fratello maggiore che ormai è un vero ometto e trascorre le sue mattine a scuola. Chiara e Fedez per il loro piccolo non hanno badato a spese e hanno scelto una tra le migliori scuole bilingue di Milano. Vogliono che il loro bambino impari presto non solo l'inglese a scuola ma anche lo spagnolo con la tata. Ieri sono andati al colloquio con le maestre e la reazione dei due genitori è spiazzante!

"Abbiamo parlato con le maestre e ci hanno descritto un altro bambino", dicono i genitori fieri. Chiara e Fedez sono sotto shock perché hanno appreso che è il più educato di tutti, bravissimo e ha un atteggiamento super rilassato, non si arrabbia mai. "Soprattutto ci hanno detto che parla sempre in inglese da paura ma a casa non lo fa mai!"

I genitori super orgogliosi condividono la gioia di questo momento con i loro fan. Del resto chi genitore non si 'pavoneggerebbe' scoprendo che ha un figlio perfettamente bilingue e soprattutto estremamente educato e generoso!

