Maria De Filippi rompe il silenzio su Ida Platano e Riccardo Guarnieri: "Si sono baciati", la reazione di Alessandro Vicinanza

Maria De Filippi spiazza tutti: "Ida e Riccardo si sono baciati", la reazione di Alessandro spiazza tutti.

Anche oggi la puntata inizia con una nuova discussione di Ida e Riccardo. Tutto parte da una domanda della padrona di casa. Prima di catturare l'attenzione Guarnieri, Maria ha presentato in centro studio Fabiano e Cristina che solo dopo una settimana che si trovano a Uomini e Donne hanno deciso di abbandonare il programma. Durante il ballo Ida si stringe forte al suo Alessandro mentre Riccardo è particolarmente pensieroso. Maria non può fare a meno di notare questa cosa e decide di chiedere al cavaliere come mai è così malinconico. Lui afferma che è sempre a causa di 'quella donna lì', ovviamente riferendo Ida.

Sembra che i due dopo la puntata scorsa abbiano avuto modo si confrontarsi. Ida ovviamente ha avvisato il suo attuale compagno Alessandro ma sembra che abbia omesso qualcosa.

Riccardo e Ida si sono baciati: la reazione di Alessandro

Ida racconta che Riccardo dopo la puntata si è nuovamente avvicinata. La discussione questa volta nasce per un argomento piccantino. Ida sostiene infatti che per l'ennesima volta non si è mai sentita desiderata quando Riccardo, invece, dichiara che sono film che si è fatta da sola. Ammette di essere sempre stato attratto e durante il confronto di ieri dice che la prenderebbe per i capelli, metafora non proprio carina, per dire che l'attrazione c'è ma caratterialmente non riesce a capirla e che 'le darebbe una botta in testa' per far si di rendere più affine i loro caratteri. Alessandro interviene e dice che Ida ha omesso questa parte del confronto.

Ida da canto suo dice di aver raccontato tutto e Maria stuzzica il cavaliere salernitano: "Si sono anche baciati". Subito Alessandro guarda la padrona di casa stupito e Riccardo coglie la palla al balzo: "Si è vero". "Maria mi auguro che stiate scherzando", dice Alessandro con il sorriso mentre Maria con uno sguardo d'intesa fa capire lo scherzo. Riccardo però batte ancora e continua "Si ci siamo baciati" e guarda Ida per vedere la sua reazione. Lei spiazza tutti: "Ma baciati in che senso scusa? Sì ci siamo baciati ma sulle guance per salutarci!"

Il bacio c'è quindi stato ma non come Riccardo stava facendo intendere al suo cavaliere che subito era andato in allarme per il 'tradimento' di Ida.

LEGGI ANCHE:Uomini e Donne, Ida Platano furiosa: "Non vi permettere di chiamare Alessandro così"