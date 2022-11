Vanessa Incontrada, gli auguri per i 44 anni arrivano da un 'lui' speciale

Vanessa Incontrada, regina di Zelig con Claudio Bisio e protagonista di Fosca degli Innocenti con Francesco Arca, compie gli anni. Ecco chi le fa degli auguri speciali.

Tra le showgirl più amate di tutte vi è lei: Vanessa Incontrada. Modella spagnola, ottiene la sua principale fortuna in Italia. Proprio qui si distingue non solo per sfilate varie ma anche e soprattutto per il suo carattere spigliato che la porta a diventare una conduttrice eccezionale (di Zelig ma non solo) e un'attrice bravissima. Tra le fiction varie da ricordare soprattutto l'ultima Fosca degli Innocenti. Nella quale ha girato al fianco di Francesco Arca, ex protagonista di Uomini e Donne. Tanti pensano che tra i due vi sia qualcosa... Ma è lui ad averle fatto gli auguri di compleanno più belli? Chissà...

La Incontrada nel 2022 ha subito vari colpi. Il primo è stato certamente il body shaming attuato su di lei a causa di una foto trasmessa sul web e diventata sfortunatamente virale. Vanessa è bellissima in qualsiasi taglia e corpo, ragion per cui non ci soffermeremo su questo. Il secondo colpo, forse, merita maggiore attenzione: la donna si è separata dal suo compagno. Dolore a parte per la fine di una storia, in tanti si chiedono se ora sia effettivamente single.

"Tanti auguriiii", proprio lui fa gli auguri più belli a Vanessa Incontrada

Francesco Arca e Vanessa Incontrada non si nascondono: postano spesso fotografie e video insieme malgrado non siano fidanzati ma solo molto amici. Non è lui dunque che ha fatto gli auguri più belli alla protagonista di Zelig. Trattasi invece di qualcun altro che le è molto vicino ma che nessuno si aspetterebbe. No, non è nemmeno Claudio Bisio con il quale sta timonando alla grande Zelig. Ma allora chi è?

Per il suo 44esimo compleanno, Vanessa ha deciso di pubblicare un video sul suo canale Instagram all'interno del quale si canta da sola 'Tanti auguri a me', dopo aver ringraziato tutti i fan che le hanno fatto gli auguri. Nella clip appare più bella che mai così in tanti hanno cominciato a commentare con parole dolci. Oltre agli auguri di Andrea Delogu, Alessandra Amoroso e Vittoria Puccini ci sono anche quelli di...Raoul Bova! Proprio lui scrive infatti: "Auguriiii Vanessa! Un grande abbraccio!". Ovviamente lui da anni è impegnato con Rocio, quindi tra lui e la Incontrada c'è solo una bellissima amicizia... Davvero speciale!

