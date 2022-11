Vanessa Incontrada, arriva il più bello degli annunci: "Finalmente dopo anni.."

L'attrice e conduttrice spagnola è di nuovo protagonista della prima serata di canale 5: ecco cos'è successo ieri sera in diretta.

Vanessa Incontrada è tra le conduttrici e attrici più amate della televisione italiana. Il pubblico non può fare a meno della sua ironia e lo abbiamo visto anche nelle ultime edizioni di Striscia la Notizia. La Incontrada non è solo un'attrice ma in questi anni si è affermata anche al timone di show televisivi che hanno confermato ancora una volta la sua versatilità.

Proprio ieri sera è ritornata in onda con Zelig e l'immancabile Claudio Bisio. Il comico, attore e conduttore è alla guida del format di Mediaset da anni. Al suo fianco abbiamo visto anche Michelle Hunziker e Paola Cortellesi ma c'è da dire che il pubblico è innamorato di Vanessa. Per il grande ritorno di Zelig i vertici in Mediaset non potevano non richiamare la coppia più amata di sempre che ancora una volta si conferma pioniera di ascolti.

Il pubblico ha scelto: Gli Ascolti Tv di ieri sera parlano chiaro

Ogni settimana la lotta allo share è sempre più spietata, da un lato la Rai sgancia la super fiction campione di ascolti capace di sfiorare anche il 30% di share ma dall'altro Mediaset risponde con show e reality. Da settembre a maggio la guerra è aperta e anche ieri sera non sono mancati gli scontri. Il ritorno di Zelig era molto atteso e c'è da precisare che non aveva una concorrenza troppo spietata dall'altra parte.

Vanessa e Claudio Bisio hanno vinto la serata superando il 20% di share con ben 2.656.000 spettatori totali. Un risultato decisamente entusiasmante per la coppia di conduttori e per il loro grande ritorno. Vanessa e Claudio sono infatti accomunati da una complicità particolare che è perfetta in un format comico come Zelig.

Riguardarli insieme fa pensare agli esordi del programma e ai grandi comici che hanno calcato quel palco, compreso Bruno Arena che è scomparso solo poche settimane fa. I padroni di casa hanno deciso di rendere omaggio al collega che resterà per sempre nei cuori dei suoi fan. I fichi d'India resteranno infatti un'istituzione della comicità italiana che sarà impossibile dimenticare.

