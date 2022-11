Che tempo farà oggi a Caserta? Gli esperti dicono di stare in guardia

Benvenuti amici di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Caserta e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il meteo per la città di Napoli è moderato con pioggia. L'umidità è del 64% La temperatura media è di 15.69 °C. La temperatura minima è di 10.96 °C e la temperatura massima è di 16.43 °C. La velocità del vento è di 4,79 km/h e la percentuale di nuvolosità è dell'100%. Cosa fare oggi a Napoli: La città di Napoli è molto bella e offre tanti spunti per una giornata divertente. Potreste visitare il Museo Archeologico Nazionale, il Castel Nuovo o i Giardini di Floridiana. Oppure potreste andare all'Auditorium del Parco della Musica, al Teatro San Carlo o all'Arena Flegrea per assistere a uno spettacolo.

Avellino

Il meteo per la città di Avellino prevede una giornata caratterizzata da piogge moderate. L'umidità sarà molto elevata, intorno al 59%, mentre la temperatura media si attesterà sui 12.72 gradi Celsius. La temperatura minima sarà di 8.63 gradi e quella massima di 14.41. Il vento soffierà con una velocità media di 1.71 km/h, e la percentuale di nuvolosità sarà molto elevata, intorno all'87 Cosa posso fare oggi in base a questo meteo?Si consiglia di rimanere coperti durante le ore più calde, e di indossare scarpe comode per proteggersi dal contatto con l'umidità.

Caserta

Il meteo per la città di Caserta è stabile con piogge moderate. L'umidità è alta al 59% e la temperatura media si aggira intorno ai 13.64°C. La minima è di 8.67°C mentre la massima raggiunge i 16.18°C. Il vento soffia moderato con una velocità di 2.78 km/h, ed è presente una percentuale di nuvolosità altissima, pari all'89%. Oggi è possibile fare molte cose: Si può decidere di restare in casa o di uscire e godersi il sole.

Salerno

Il meteo per la città di Salerno è nuvoloso, con scarsa visibilità a causa delle nubi. L'umidità è elevata e la temperatura media si aggira intorno ai 10.7 gradi Centigradi. La temperatura minima registrata è di 3.71 gradi ed il massimo di 12.75 gradi. Il vento soffia moderato, con una velocità che si attesta sui 2.28 km/h. La percentuale di nuvolosità risulta essere del 81 Potrebbe essere utile vestirsi a strati, portare con sé un ombrello e un cappello.

Benevento

Previsioni meteo per Benevento: ci sarà pioggia, con intensità moderata. L'umidità sarà del 65%, la temperatura media dell'11.87°C, la minima di 7.52°C e la massima di 14.39°C. La velocità del vento raggiungerà i 2.8km/h, mentre la percentuale di nuvolosità sarà dell'87%. Today you can do: In English.

Paeestum

Il meteo per la città di Paestum è stabile con nuvolosità variabile. La temperatura media è di 14.27°C, la temperatura minima è di 7.77°C e la temperatura massima è di 16.57°C. Il vento soffia a una velocità media di 2.81 km/h ed il tasso di umidità è del 63%. Oggi puoi andare a teatro oppure in un museo.