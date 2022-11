Patrizia Pellegrino spiazza i fan, la confessione a cuore aperto: "Ne ho incontrata tanta"

L'attrice, cantante e showgirl partenopea Patrizia Pellegrino ha svelato un retroscena segreto sulla sua carriera: ecco di cosa ha parlato

Patrizia Pellegrino è una nota attrice, cantante e showgirl italiana. Nata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il 28 luglio 1962, si è presto fatta notare dagli italiani per il suo talento e per la sua bellezza. Con un debutto al cinema da giovanissima con il film Onore e guapparia di Tiziano Longo, ha dato il via a una carriera ricca di successi. L'attrice ha lavorato al cinema e in televisione, e nel 1989 ha debuttato a Teatro con lo spettacolo "A che servono gli uomini" di Pietro Garinei.

L'attrice ha preso parte anche a numerose trasmissioni televisive come showgirl, conduttrice od opinionista. Tra le più famose ricordiamo Odeon - Tutto quanto fa spettacolo, Chi tiriamo in ballo e il Cantagiro. Dal 2002 al 2005, inoltre, è stata una presenza fissa nel noto rotocalco di Rai 1 La Vita in Diretta, che in quegli anni era condotto da Michele Cucuzza. Nel 2021, inoltre, l'attrice e conduttrice italiana ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello VIP. Il suo talento, però, non finisce qui: Patrizia Pellegrino è anche una nota cantante, e nel corso degli anni ha inciso diversi album e singoli, come la nota canzone Matta-Ta.

La confessione di Patrizia Pellegrino

L'artista napoletana è seguitissima anche sui social: la sua pagina Instagram conta, infatti, 208mila follower. Patrizia è amata anche per la sua spontaneità e per il rapporto che ha con i suoi follower. Spesso, infatti, l'attrice chiede ai fan di farle delle domande e, puntualmente, risponde a numerosi quesiti con grande sincerità. Anche oggi, Patrizia Pellegrino ha chiesto ai suoi follower di farle domande. Tra i vari quesiti posti, uno ha colpito in maniera particolare.

Come leggete dallo screen pubblicato qui sopra, un fan ha chiesto all'attrice se ha mai incontrato ipocrisia tra colleghe. In più di quarant'anni di carriera, in effetti, la Pellegrino ha lavorato con tantissime donne. La sua risposta a cuore aperto ha colpito tutti i fan. L'attrice ha confessato di aver incontrato tanta ipocrisia ma ha aggiunto che, nonostante ciò, si fida ancora delle Donne con la "D" maiuscola. E per quelle colleghe che si sono dimostrate ipocrite, Patrizia Pellegrino si è comportata nel migliore dei modi: è andata avanti, lasciando indietro chi non le piace. Si tratta sicuramente di un ottimo consiglio che tutti dovrebbero seguire!

