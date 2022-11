Oroscopo della sera minacce in vista per Pesci e Bilancia

.

Il cielo di questa sera è molto intenso: le stelle sono brillanti e la luna è piena. Questi aspetti astrali influenzeranno tutti i segni zodiacali, regalando a ciascuno di loro una serata frizzante e piene di sorprese!

Ariete

Ariete, questa sera potresti avere un brutto presentimento riguardo a qualcosa o qualcuno. Non fidarti del tuo istinto!

Toro

Questa sera, cari Toro, sarà una serata no. Non ci sarà nulla da fare e non vi divertirete per niente.

Gemelli

È una serata molto interessante, cari Gemelli! Venere sta favorevolmente influenzando il vostro segno e vi rende particolarmente attraenti. Siete inoltre estremamente creativi ed energici, quindi approfittatene per divertirvi e fare nuove esperienze. Non è escluso che possiate incontrare qualcuno di speciale!

Cancro

Nonostante le buone intenzioni, questa sera non andrà molto bene per voi. Forse incontrerete qualcuno di cui vi innamorerete a prima vista, ma presto scoprirete che non è la persona giusta per voi. In generale vi sentirete un po' soli e abbandonati a voi stessi.

Leone

Leone, questa sera non sarà una serata positiva: sarà caratterizzata da discussioni e litigi. Evita di arrabbiarti con le persone a cui tieni, perché potresti pentirtene amaramente. In generale, è meglio rimandare qualunque decisione importante a un giorno più propizio.

Vergine

Questa sera non sarà proprio una passeggiata di salute! Cercate di non esagerare con le bevande alcoliche e di riposarvi un po' di più, se riuscite!

Bilancia

Questa sera la Bilancia potrebbe sentirsi piuttosto sola. Gli astri non sono molto favorevoli, e potrebbero portare qualche problema o incomprensione in una situazione sentimentale. Nonostante ciò, bisogna sempre riprendersi e tirare fuori il meglio di sé: è questo il momento giusto per dimostrare tutta la propria forza!

Scorpione

Questa sera ci sarà un'atmosfera magica! I pianeti sono dalla vostra parte e vi regalano un sacco di energia. Sfruttatela al massimo, perché potreste aver bisogno di tutta la forza che avete per affrontare le sfide che vi attendono. Non fatevi intimidire da nessuno e lasciatevi trascinare dalla passione.

Sagittario

Il tuo oroscopo di questa sera è molto favorevole! Giove ti renderà particolarmente prodigo, e Mercurio ti aiuterà a concludere dei buoni affari. La Luna nel segno dello Scorpione renderà le cose più intriganti e appassionate: approfittane!

Capricorno

Questa sera il cielo sarà carico di un'atmosfera cupa, portando con sé pesanti sensazioni. Nonostante l'ottimismo che contraddistingue questo segno zodiacale normalmente, si potrebbero avvertire sentimenti negativi e di malumore. Nessuna sorpresa quindi se vi sentirete strani ed irrequieti.

Acquario

Questa sera ti sentirai molto nervoso e irritabile, a causa della presenza di un pianeta ostile nel tuo segno. Non sarà facile mantenere la calma e il controllo, soprattutto con gli altri. Attenzione a non dire cose che potresti poi pentirti di aver detto!

Pesci

Questa sera non sarai in forma, caro Pesci. Sarà come se avessi la scienza contro! Non fare quella faccia: sappiamo entrambi che non potrai vincere contro questo destino. Ti consigliamo di rimanere a casa e riposarti.