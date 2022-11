Blanca 2, Maria Chiara Giannetta annuncia una grande novità: "Ci saranno loro"

La seconda stagione di Blanca è alle porte: ecco chi è arrivato sul set della fiction e chi invece non ci sarà.

Finalmente la Lux Vide ha annunciato le riprese della seconda stagione di Blanca in cui ne vedremo delle belle. Le novità all'orizzonte non mancano e neanche la sua protagonista che è Maria Chiara Giannetta. L'attrice pugliese è prontissima a un anno da record insieme al suo pubblico. Le riprese della seconda stagione di Buongiorno Mamma con Raoul Bova sono finite, a breve ricomincerà con quelle di Blanca 2 per poi passare di nuovo a Don Matteo. Insomma le novità non mancano ma tutti aspettano di sapere chi ci sarà nella prossima stagione della serie.

Dove ci eravamo lasciati? Ormai il caso sulla morte della sorella di Blanca, investigatrice non vedente, è stato risolto. In galera ci è finito lo zio della ragazza che anni priva aveva tolto la vita a sua sorella. Protagonista resta ancora Giuseppe Zeno nei panni di Liguori che farà i conti con la sua doppia vita ma c'è ancora un altro protagonista. Pierpaolo Spollon è Nanny nella fiction, persecutore di Blanca e cuoco che nella prima stagione ha rivelato tutto il suo lato oscuro. Lo rivedremo? Ecco tutto ciò che sappiamo sulle anticipazioni della fiction.

Blanca 2: chi ci sarà e chi invece resterà a casa

Maria Chiara Giannetta già qualche giorno fa ha pubblicato sui social un post in cui inaugurava il set della fiction e oggi puntuale come un orologio arriva invece il comunicato della Lux Vide che la vede protagonista. La Giannetta infatti non sarà sola sul set ed è confermata la presenza di Giuseppe Zeno che farà i conti con la sua vera famiglia. In molti parlano di dubbi sulla presenza di Spollon ma non è così, giorni fa l'attore ha postato una serie di storie Instagram del set della serie. Nanny infatti tornerà e lo farà in grande stile da quello che abbiamo captato nell'ultimo post sui social del protagonista di Che Dio ci aiuti.

Resta in ultimo il personaggio dello zio di Blanca che invece resterà a casa a quanto pare. Non sarà dunque la vicenda della morte della sorella la protagonista della seconda stagione ma nuovi casi coinvolgeranno la protagonista e il pubblico non vede l'ora di vederla in azione con il suo mitico Linneo.

